Burgdorf

Die Innenstadt verliert zwei Damenmodegeschäfte. Die Inhaberin von Gisa-Moden an der Hannoverschen Neustadt gibt ihren Laden aus Altersgründen auf. Das Aus von Trendlife an der Marktstraße ist laut seiner Besitzerin die Folge der Corona-Pandemie. Ein deutlicher Kundenschwund seit März hat beiden Läden schwer zu schaffen gemacht.

„Ich hätte gern noch 20 Jahre gemacht“, bekennt Katrin Hillscher. 27 Jahre lang stattete ihr Modegeschäft Trendlife Burgdorferinnen mit Kleidung und Accessoires aus. Nun prangt in Großbuchstaben „Räumungsverkauf“ an den Schaufensterscheiben. Wann der letzte Öffnungstag sei, wollten viele Kundinnen von ihr wissen, berichtet sie. Doch das kann sie noch nicht sagen. Sie will erst schließen, wenn der Großteil der Restbestände an die Frau gebracht ist.

Anzeige

Sinkende Umsätze und keine Besserung in Sicht

Den Entschluss, ihr Geschäft aufzugeben, habe sie im Oktober gefasst, nachdem sich über Monate viel weniger Kundschaft hatte blicken lassen und keine Besserung in Sicht war. „Ich kann die Leute verstehen“, sagt Hillscher, schließlich bräuchten sie zurzeit kaum schicke Kleidung. Zudem sitze das Geld vielfach nicht mehr so locker und seien da die Angst vor Ansteckung und der fehlende Einkaufsspaß mit Mund-Nasen-Schutz. Infolge der geschlossenen Gastronomie falle ein weiterer Grund weg, in die Innenstadt zu gehen. Lediglich Stammkundinnen hätten ihr die Treue gehalten. Einige hätten die Nachricht, dass sie schließt, sehr emotional aufgenommen.

Schon etwas länger geplant war der Abschied von Gisa-Moden aus Burgdorfs Geschäftswelt. Inhaberin Gisela von Czapiewski hat sich aus Altersgründen dafür entschieden. Einen Nachfolger für den Laden zu suchen, erschien ihr eine unmöglich zu lösende Aufgabe. So machte sie sich gar nicht erst auf die Suche, sondern verkaufte. Nach 40 Jahren Selbstständigkeit kommt sie zum Schluss: „Der Einzelhandel ist tot, aber noch nicht gestorben.“ Damit meine sie, dass der stationäre Handel verloren habe gegen den Internethandel und große Modeketten.

Räumungsverkauf dauert bis zum Jahresende

Auch wenn die Pandemie für die Geschäftsaufgabe nicht ausschlaggebend war, so bekam Czapiewski diese doch beim Umsatz zu spüren. Auch bei ihr kauften zuletzt vor allem noch Stammkundinnen. Neue Kundschaft habe sich kaum mehr eingestellt. Bis Ende des Jahres dauert der Räumungsverkauf bei Gisa-Moden. Dann ist für immer Schluss.

Was im nächsten Jahr mit dem Laden geschieht, sei noch nicht spruchreif, sagt Czapiewski. Unklar ist auch, was mit dem Laden an der Marktstraße geschieht, den Hillscher gemietet hatte. Die beiden Modegeschäfte sind seit Beginn der Pandemie die einzigen in der Innenstadt, die aufgeben. Auch weiterer Leerstand springt dort zurzeit nicht ins Auge.

Der Verein Stadtmarketing Burgdorf will Kontakt mit dem Eigentümer der Immobilie an der Marktstraße aufnehmen. „Wir können auf der Suche nach einem neuen Ladenbetreiber Unterstützung und Hilfe anbieten, wenn das vom Eigentümer gewünscht ist“, sagt Geschäftsführer Gerhard Bleich. Dann könnte das Stadtmarketing sein Netzwerk mobilisieren und auch Übergangslösungen wie Schaufensterdekorationen anregen. Trotz der guten Lage werde es aber wohl schwierig, in dieser unsicheren Zeit schnell einen Nachfolger zu finden, meint Bleich.

Lesen Sie auch

Von Elena Everding