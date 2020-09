Burgdorf

„Zauber der Travestie“ heißt es am Sonnabend, 29. November, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Burgdorfer Stadthaus an der Sorgenser Straße. Fräulein Luise und ihr Ensemble bitten zur schrillen, schrägen und anderen Revue. Karten gibt es zum Preis von 26,50 bis 28 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren in der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Markstraße 14, unter der Kartenhotline (05132) 887010 sowie unter www.eventim.de. Der Besuch der Verqanstaltung ist empfohlen ab 16 Jahren.

Von Sandra Köhler