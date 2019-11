Thommi Baake zeigt Super-8-Filme in der Neuen Schauburg

Burgdorf

Die Neue Schauburg in Burgdorf und die AboPlus-Aktion von HAZ und NP präsentieren am Mittwoch, 27. November, um 20 Uhr das Programm „Die Super-8-Show“ mit Thommi Baake. Wer an der Kinokasse die AboPlus-Karte vorzeigt, erhält 2 Euro Rabatt auf den Eintrittspreis.

Thommi Baake zeigt eine einzigartige Mischung an Filmsequenzen. Dank seiner zwei alten Projektoren, die im Zuschauerraum stehen und genüsslich vor sich hinrattern, sehen die Besucher ein Potpourri aus komischen Filmen aus den Sechziger- und Siebzigerjahren. Die Show des Schauspielers und Autors erfreut sich bereits seit 2001 großer Beliebtheit.

Abwechslungsreiches Programm

In der Show wechseln sich Klassiker des Unterrichtsfilms mit skurril anmutenden Kurzfassungen von Spielfilmen aus den Siebzigerjahren ab. Musikclips kreuzen sich mit Trickfilmen und Karate-Klassikern. Ab und an rundet ein Privatfilm das Filmprogramm ab. Dazu gibt es Streifen mit Filmkritiken und Berichten über Schauspieler und Stuntmen. Die Zuschauer können auch Baakes charmante Zwiegespräche mit seinem Publikum, Anekdoten und ein Quiz in Form von Detailfragen auf der Leinwand verfolgen. Zudem sind Ausschnitte aus prämierten Filmen zu sehen, von denen sich Baake all die Jahre nicht trennen konnte: Dazu gehören zum Beispiel die Bedienungsanleitung seines CD-Players auf Italienisch und Bilder eines Holzscheits mit seinem Autogramm. „Die Super-8-Show“ von Baake verspricht eine kuschelige, familiäre und außergewöhnliche Reise ins Zeitalter mit Wieder- oder Neuerkennungswert.

Bekannt aus der „Sesamstraße“

Der Schauspieler Baake moderiert die „Sesamstraße“ und ist als Entertainer und Sänger auf verschiedenen Bühnen unterwegs. Der Mann aus Hannover liest zudem auch seine Kinderbücher in Grundschulen vor – und das in Deutschland und Tschechien genauso wie in Thailand. Am Nachmittag sitzt er bei einem Tee in Cafés und schreibt Geschichten, Konzepte, Hörspiele oder Vorträge.

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark und Katerina Jarolim-Vormeier