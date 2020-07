Burgdorf

Mit den Sommerferien werden Bauarbeiten an der Theodorstraße beginnen. Ab Donnerstag, 16. Juli, lässt die Stadt Burgdorf dort in zwei Bauabschnitten den Mischwasserkanal erneuern. Für jeden Bauabschnitt sind etwa vier Wochen eingeplant. In dieser Zeit ist die Theodorstraße auf dem entsprechenden Stück in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt.

Busse fahren weiter zum Bahnhof

Den Anfang macht der Abschnitt vom Parkhaus bis zur Zufahrt zum Busbahnhof. Das restliche Stück bis zur Gartenstraße folgt danach. Trotz der Bauarbeiten sollen Busse den Bahnhof also durchgehend anfahren können, teilt die Stadt mit.

Während des ersten Bauabschnitts müsse der Taxistand verlegt werden. Er werde dann östlich vom Parkhaus vor dem SPD-Parteibüro im Haus Nummer 7 eingerichtet. Das Parkhaus sei während der Bauarbeiten nur von Süden aus über die Bahnhofstraße zu erreichen. Eine weitläufige Umleitung über die Bundesstraße 188 würde ausgeschildert. Ortskundige sollten den Bereich weiträumig umfahren, rät die Stadt.

Von Sandra Köhler