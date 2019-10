Theater für Niedersachsen bringt „Michael Kohlhaas“ auf die Bühne

Burgdorf

Das Theater für Niedersachsen (TfN) zeigt am Freitag, 22. November, um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums am Berliner Ring das Schauspiel „ Michael Kohlhaas“. Für die Inszenierung der Novelle Heinrich von Kleists zeichnet Moritz Nikolaus Koch verantwortlich. Das Publikum erhält wie immer ab 19.30 Uhr kostenlos eine Einführung in die Handlung des Stücks.

Dieter Wahlbuhl (von links) und Dennis Habermehl in einer Szene des Stücks „Michael Kohlhaas“. Quelle: Tim Muell

„An den Ufern der Havel lebte, um die Mitte des 16. Jahrhunderts, ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas, (...) einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit.“ So beginnt die im Jahr 1810 veröffentlichte Novelle von Kleists, die sich mit dem Thema Gerechtigkeit auseinandersetzt.

Kampf bis zur Selbstaufgabe

Kohlhaas macht sich mit zwei seiner besten Pferde auf nach Sachsen. An der Grenze soll er einen Passierschein vorzeigen. Er hat aber keinen, verpflichtet sich darum, einen solchen in Dresden nachzulösen. Als Pfand muss er seine Pferde zurücklassen. In Dresden erfährt er, dass ein Passierschein gar nicht notwendig ist. Er kehrt um, will seine Pferde holen, die er halb verhungert vorfindet. Daraufhin verlangt er Schadensersatz, den er nicht bekommt. Seine Frau versucht noch, eine Bittschrift vorzulegen, und kommt dabei ums Leben. Daraufhin sieht Kohlhaas rot. Von Schmerz und Wut geprägt kämpft er bis zur völligen Selbstaufgabe fortan um Gerechtigkeit.

Von Kleist zählt zu den großen deutschen Dichtern

Wegen seiner Widersprüchlichkeit gilt Kohlhaas als eine der interessantesten Figuren der deutschen Literatur. Seine Rachsucht macht aus dem bürgerlichen Helden mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn einen radikalen Wutbürger, Fanatiker, Terroristen. Der Bühnenstoff hat ergo nichts an Aktualität eingebüßt.

Oliver Niess (von links), Dennis Habermehl und Dieter Wahlbuhl in einer Szene des Theaterstücks „Michael Kohlhaas“. Quelle: Tim Muell

Der Schriftsteller Heinrich von Kleist, geboren 1777 in Frankfurt an der Oder, gilt als einer der bedeutendsten deutschen Theaterdichter. Seine Bühnenwerke gelten als gleichrangig mit denen Schillers und Goethes. Zu seinen bekanntesten Werken zählen neben der Kohlhaas-Novelle „Das Käthchen von Heilbronn“und „Der zerbrochene Krug“. Mit 34 Jahren ging Kleist mit seiner schwer kranken Freundin Henriette Vogel in den Freitod, indem er erst sie und dann sich selbst am Wannsee in Berlin erschoss.

Tickets sind erhältlich in der Geschäftsstelle von HAZ und NP an der Marktstraße 16, Telefon (05136) 89949, sowie in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße 2. Karten kosten je nach Preiskategorie Erwachsene 18 bis 24 Euro, Jugendliche 14 bis 18 Euro.

Von Isabel Becker