Burgdorf

Thea und Friedel Hoppe zählen sich scherzhaft zum Burgdorfer Adel. Nicht, weil blaues Blut in ihren Adern flösse. Eher schon, weil sie sich mit 90 und 93 Jahren als Inventar der Stadt begreifen, in der sie nun schon ihr ganzen Leben verbracht haben. Am Dienstag haben sie Grund zum Feiern. Dann sind sie 65 Jahre lang miteinander verheiratet: eiserne Hochzeit! „Wir sind ein zufriedenes altes Ehepaar“, stellt Thea Hoppe dazu fast beiläufig fest.

Beide sind in Burgdorf geboren. Beide kennen sich von Kindesbeinen an, besuchten den Kindergottesdienst in der Pankratius-Kirche, in der ihr Vater einst Küster war, besuchten die gleiche Schule an der Hannoverschen Neustadt, wo sie mit Andreas Stöhr den gleichen Lehrer hatten. Das verbindet. Auch über ein langes Eheleben hinaus.

Was ist das Erfolgsgeheimnis der beiden?

Warum die Ehe schon so lange hält? Das erschließt sich, wenn beide auf der Terrasse ihres Hauses am Höhenweg 8 darüber sprechen, was sie am anderen schätzen. Sie sagt über ihn, dass sie sich immer „zu 155 Prozent“ auf ihren Mann habe verlassen können. Er sei durch und durch ein Familienmensch, habe für die Familie stets gut gesorgt. Sie würde ihn wieder heiraten, bekennt sie.

Sie hätten sich halt einfach verstanden, erwidert er und erinnert daran, dass sie miteinander 60 Kirschbäume ums Haus herum gepflanzt haben. „Und wir haben uns vorgenommen, dass wir nie übers Geld streiten wollen“, gibt Friedel Hoppe noch preis. Schließlich seien da auch noch ihre leckeren Eintöpfe, die er liebe. Während er das erzählt, liegt seine Hand auf ihrer.

Der Funke springt bei Feuerwehrvergnügen über

Näher kamen sich beide einst bei einem Vergnügen, das die Feuerwehr ausrichtete – an Weihnachten 1950. Er saß eher zufällig neben ihr. Wie das in den prüden 1950ern gang und gäbe war, passierte erst einmal nichts. Immerhin nutzte er aber die Gelegenheit, sie zu einem weiteren Vergnügen, wie die Feste damals hießen, einzuladen. Da sei dann der Funke übergesprungen, erinnern sich die Eheleute, als wäre es gestern gewesen.

Dieses Bild im Fotoalbum zeigt Thea und Friedel Hoppe im Jahr ihrer Hochzeit. Das war 1956. Quelle: privat

Friedel Hoppe hatte damals bereits den Krieg in Stalingrad hinter sich. Und die Zeit in russischer Gefangenschaft, aus der er angeschlagen, weil malariakrank, heimkehrte. „Der ganze Mann war halb kaputt“, fasst seine Frau seinen damaligen Zustand zusammen. Er heuerte erneut bei der Post an, wo er nach der Mittelschule und noch vor dem Krieg seine Lehre begonnen hatte. Sein Berufsleben lang saß er im Postamt am Schalter. Man kannte ihn in der ganzen Stadt.

Bis die jungen Verliebten so richtig zusammenkamen, dauert es noch eine Weile. Die frisch gewonnene Zuneigung offen zeigen durften sie ohnedies nicht. Das sei damals so üblich gewesen. All den Heimlichkeiten habe allerdings auch ein großer Reiz innegewohnt, eine Vorfreude gewissermaßen, sagt Thea Hoppe. Junge Menschen, die heute alles tun und lassen könnten, gehe da sicher etwas ab, glaubt sie.

Erst der Hausbau, dann die Hochzeit

Am 13. Juli 1952 verlobten sich beide. Im Wohnungsamt meldeten sie sich als Wohnungssuchende an. Eine Wohnung zu bekommen war freilich aussichtslos. Erst mal brauchten Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten ein Dach überm Kopf. So reifte der Gedanke an den Bau eines Eigenheims. Friedel Hoppes Vater besaß Land vor den Toren der Weststadt. Dort errichteten sie ihr Häuschen bis auf wenige Gewerke in Eigenarbeit. Das Holz, das sie benötigten, schlugen sie im Burgdorfer Holz.

1956 war das Haus fertig. Am 8. Juni gaben sich die Hoppes das Jawort. Am 9. Juni feierten sie ihr Hochzeitsfest. Dann zogen sie in die eigenen vier Wände ein. Ein Jahr später kam Sohn Rolf, weitere zwei Jahre später der zweite Sohn Jörg zur Welt. Auch sie sind längst stadtbekannt. Rolf als Kommandeur der Schützengesellschaft Burgdorf, Jörg als deren Vorsitzender. Beide sind jetzt im Ruhestand, wohnen jeweils im eigenen Haus neben den Eltern, um die sie sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie rührend kümmern, sodass es dem eisernen Hochzeitspaar an nichts mangelt. Dabei bekochen sich diese noch selbst. Und jeden Nachmittag spielen sie eine Stunde lang miteinander Karten.

„Zu erzählen haben wir uns immer etwas“

Auch die Lust am Feiern verbindet sie nach wie vor. Das nächste Fest steht schon vor der Tür. Es ist wieder wie damals. Am 8. Juni ist der eiserne Hochzeitstag. Am 9. Juni steigt die Familienfeier im Schützenheim. „Wir freuen uns, dass unsere Lieben um uns sind. Zu erzählen haben wir uns immer etwas“, sagt Thea Hoppe.

Von Joachim Dege