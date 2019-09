Tennis-Nachwuchs schlägt am Wochenende bei Stadtmeisterschaften auf

Burgdorf

Zum 13. Mal starten am Freitag, 13. September, die Burgdorfer Jugend-Tennis-Stadtmeisterschaften. Los geht es mit den Vorrundenspielen der U12 ab 16 Uhr beim Tennisclub TSV Burgdorf, der U14 ab 16.30 Uhr bei TV GG Ramlingen-Ehlershausen und der U16/U18 ab 16.30 Uhr beim TC GG Burgdorf.

Finale mit Siegerehrung beim Tennisclub TSV Burgdorf

Acht Kinder treffen sich am Sonnabend bei Hertha Otze. Auf den Tennisplätzen vom TC GG Burgdorf und in Ehlershausen geht es dann mit den Viertel- und Halbfinal-Spielen weiter, sodass sich alle Altersklassen am Sonntag zum großen Finaltag mit Siegerehrung und Tombola beim Tennisclub TSV Burgdorf treffen können.

Die Jugendwartin vom TC TSV Burgdorf Sabine Pötsch wünscht dem Nachwuchs neben vielen Punkten vor allem eines: viele Besucher. „Es werden bestimmt wieder spannende Spiele und wir freuen uns über viele Zuschauer“, sagt sie.

Von red