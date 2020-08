Burgdorf

Der Tennis-Club Grün-Gelb nennt sich selbst „Verein zum Glücklichsein“. Das glücklichste der 340 Vereinsmitglieder ist gegenwärtig Vorstandsmitglied und Schatzmeister Markus Stütze. Denn der Verein spart Energie und somit bares Geld. Mit finanzieller Unterstützung der Region Hannover, des Regionssportbundes und der Stadt Burgdorf konnten die Grün-Gelben nicht nur die undichten Fenster des Klubhauses sanieren, sondern sich obendrein eine neue, verbrauchsarme Heizungsanlage zulegen. Der Abschluss des gelungenen Projekts war Bürgermeister Armin Pollehn, der selbst bei der TSV Burgdorf den Tennisschläger schwingt, am Dienstagabend einen Besuch bei dem Südstadt-Klub wert.

Tennis-Funktionär bedankt sich bei der öffentlichen Hand

Im erhöht stehenden, mittlerweile 40 Jahre alten Klubhaus, das den Blick freigibt auf die vier vereinseigenen Sandplätze, empfing Vorsitzende Swea Rüth den Rathauschef. Der ließ sich mit Rike Arff, der Leiterin der Klimaschutzleitstelle bei der Region Hannover, das mitten in der Corona-Pandemie abgeschlossene Sanierungsvorhaben präsentieren. Beide Behördenvertreter lobten die Verantwortlichen bei Grün-Gelb, dass sie das Projekt 2017 angingen und inzwischen auch zu Ende brachten. Der Verein revanchierte sich mit großer Dankbarkeit. Peter Lohrfink, Rüths Vorgänger an der Vereinsspitze, dankte Pollehn und Orff für die Unterstützung der öffentlichen Hand.

Ohne diese hätte sich der Tennis-Klub die energetische Sanierung seines Klubhauses schwerlich leisten können. Die Region Hannover schoss 5600 Euro aus dem e.coSport-Förderprogramm dazu, vom Regionssportbund flossen 4800 Euro in die Südstadt, die Stadt gab weitere 2400 Euro dazu. Den Rest steuerten ehrenamtlicher Helfer aus dem Verein als Eigenleistung bei. Der Tennisverein ließ mit dem Geld die an vielen Stellen undichte Holzfensterfront wieder in Schuss bringen, sodass nicht länger Energie vergeudet wird. Und er erneuerte die 16 Jahre alte Heizung mitsamt Wasseraufbereitungsanlage, die nun über eine energieeffiziente Zirkulationspumpe verfügt.

Der Verein spart Energiekosten und auch die Umwelt profitiert

Alles in allem spart Grün-Gelb damit bis zu 5000 Kilowattstunden Gas-Heizleistung übers Jahr ein, weshalb Schatzmeister Markus Stütze nun per anno 330 Euro mehr in der Kasse behält. Auch das Klima profitiert. Die eingesparte Heizleistung entspricht einer Tonne CO2, die die Umwelt in Zukunft nicht mehr belastet. „Wir wollen ja irgendwann klimaneutral sein in der Region Hannover. Das hier ist ein Beitrag dazu“, lobte Arff von der Klimaleitstelle.

Dass es von der 2017 geborenen Idee bis zur Fertigstellung in diesem Frühjahr fast drei Jahre brauchte, ist dem Umstand geschuldet, dass Tennisspieler zwar über ausreichend Ballgefühl verfügen, aber nicht zwingend bewandert sind in bautechnischen Fragen. Dieses Hindernis räumte die Region mit ihrem e.coSport-Programm aus dem Weg. Fachleute standen dem Verein von der Planung bis zur Umsetzung beratend zur Seite: Die Berater halfen nicht nur bei der Gebäudeuntersuchung auf energetische Schwachpunkte. Sie schnürten auch gleich das den Grün-Gelben auf den Leib geschneiderte Maßnahmenpaket.

Das ist die neue, energieeffiziente Heizungsanlage, die dem Tennis-Club Grün-Gelb pro Jahr 330 Euro an Gaskosten einsparen hilft. Quelle: Joachim Dege

Von Joachim Dege