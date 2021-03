Burgdorf

Eine 49 Jahre alte Burgdorferin ist am Dienstagvormittag gegen 8.45 Uhr beim Einkauf in einem Supermarkt am Ostlandring offenbar Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Nach Darstellung der Polizei rempelten zwei junge Frauen sie an. Als sie später ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, war ihr grünes Portemonnaie der Marke Hill Burry aus der Umhängetasche verschwunden. Mit dem Geldbeutel waren auch 50 Euro, eine Bankkarte und Ausweispapiere weg. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von Joachim Dege