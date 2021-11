Burgdorf

In einem Drogeriemarkt an der Marktstraße in Burgdorf ist am Montagnachmittag eine 49-jährige Kundin von Taschendieben bestohlen worden. Die Frau war in der Zeit von 15.20 bis 15.35 Uhr einkaufen, als ihr die Geldbörse aus dem Rucksack, den sie auf dem Rücken trug, gestohlen wurde. Im Portemonnaie befanden sich laut Angaben der Frau rund 60 Euro Bargeld.

Die beiden Täter flohen mit der Beute, allerdings konnten Zeugen und das Opfer sie beschreiben. Beide sind etwa 25 Jahre alt und schlank. Einer hatte dunkles Haar und trug weiße Schuhe, Jeans und eine graue Fleecejacke, eine schwarze Jacke hatte er über den linken Arm gelegt. Der zweite Täter hat schwarzes Haare und war bekleidet mit schwarz-weißen Sneakers, weißer Hose und schwarzer Lederjacke.

Von Anette Wulf-Dettmer