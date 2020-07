Burgdorf

Ein schwarzes iPhone 11 hat ein Dieb am Montag zwischen 17 und 17.15 Uhr gestohlen: Der Unbekannte hielt sich nach Aussage einer Polizeisprecherin in einem Einkaufsmarkt an der Weserstraße auf. Dort erledigte auch eine Burgdorferin ihre Einkäufe. Dabei hatte sie ihr Handy in einer Tasche verstaut, die sie in den Einkaufswagen legte.

Als sie ihre Einkäufe dann außerhalb des Marktes umladen wollte, bemerkte sie, dass ein Taschendieb das Handy entwendet hatte. Hinweise auf den Täter liegen bisher nicht vor. Die Ermittler bitten deshalb Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark