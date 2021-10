Burgdorf

Ein Unbekannter hat am Sonnabend zwischen 12.45 und 13.30 Uhr das Portemonnaie aus der Handtasche einer 69 Jahre alten Frau aus Burgdorf gestohlen, die in einem Discounter am Ostlandring einkaufen wollte. Sie hatte ihre Handtasche auf den Kindersitz des Einkaufswagens gestellt, darin befand sich die schwarze Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren. Als die Frau an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Verlust des Portemonnaies. Hinweise auf mögliche Täter kann sie nicht geben, erst am Montag erstattete die Burgdorferin dann Anzeige bei der Polizei.

Die Beamten bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark