Burgdorf

Eine 57 Jahre alte Frau ist, wie die Polizei erst jetzt mitteilt, bereits am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Frau wollte im Aldi-Markt am Ostlandring einkaufen. Bein Anstehen an der Kasse bemerkte sie, dass der zuvor verschlossene Reißverschluss ihrer Umhängetasche offen stand. Bei genauem Hinsehen stellte sie fest, dass das nur das Werk eines Taschendiebs gewesen sein konnte, der ihr die Geldbörse aus der Tasche gefingert hatte. Denn das Portemonnaie war weg. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege