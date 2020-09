Burgdorf

Ein Taschendieb ist offenbar unterwegs in der Innenstadt. Das zumindest vermutet die Polizei. Ein Opfer gibt es bereits. Einer Frau fingerte der Täter am Mittwoch auf der Marktstraße das Portemonnaie aus der Umhängetasche. Laut Polizei kaufte die Frau vorher in einem Geschäft an der Marktstraße ein und bezahlte an der Kasse. Anschließend legte sie ihre Geldbörse in ihre Umhängetasche zurück. Diese allerdings war offen, sodass der Dieb leichtes Spiel hatte. Mögliche Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, bitte die Polizei um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege