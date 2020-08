Burgdorf

„Was hat sich denn verändert bei der Burgdorfer Tafel seit vor Corona?“, Christiane Gersemann wollte es ganz genau wissen von Tafel-Leiter Thomas Wortmann. Schließlich war die SPD-Ratsfrau selbst mehrere Jahre lang ehrenamtlich bei der Tafel aktiv. Sie und die Ratsvorsitzende Christa Weilert-Penk nutzten die Gelegenheit, vor der Ausgabe am Sonnabend hinter die Kulissen im Paulus-Zentrum zu schauen. In ihrer Eigenschaft als Vertreterinnen der SoVD-Ortsgruppe Burgdorf – Weilert-Penk ist dort zweite Vorsitzende – hatten sie eine Spende von 500 Euro und 50 Mund-Nasen-Schutzmasken im Gepäck.

Corona sorgt für Veränderungen

„Die Verbindung zwischen SoVD und Tafel ist die Idee des Gemeinwohls: Hier wird das Wort Wohltätigkeit mit Leben gefüllt“, hob Gersemann die wichtige Arbeit hervor, die die Ehrenamtlichen der Burgdorfer Tafel seit nunmehr 18 Jahren übernehmen. „Ich hoffe, es gibt diese Einrichtung noch lange.“ Er hoffe eher, es sei irgendwann nicht mehr nötig, dass es Tafeln gebe, erwiderte Wortmann und bedankt sich für die Spende. „Das Geld können wir gut brauchen, wir haben Ausgaben von etwa 10.000 Euro und sind auf Spenden angewiesen.“ Miete für den Lagerraum in der Nähe der Ausgabestelle, Benzin und Versicherungen für die Tafelfahrzeuge, auch die Ehrenamtlichen müssen während ihrer Tätigkeit versichert werden: Das summiere sich.

Zudem sorgte auch das Coronavirus für zusätzliche Ausgabe: „Wir haben Einmal-Masken für unsere Helfer angeschafft, als die noch richtig teuer waren“, sagte Wortmann. Ursprünglich für die Ausgabe von Brot gedachte Jutetaschen können aktuell nicht verwendet werden: Aus Hygienegründen packen die Ehrenamtlichen Plastiktüten vor, die dann an die Kunden ausgegeben werden. „Um Umweltschutz doch irgendwie umsetzen zu können, haben wir für Salat und Gemüse statt Tüten aus Plastik Tüten aus Maisstärke gekauft“, sagte Wortmann. Sogenannte Läufer bringen die Tüten zu den vor dem Eingang des Paulus-Kirchenzentrums wartenden Tafelkunden, um den direkten Kontakt möglichst zu minimieren.

Im Pauluszentrum ist alles für die Ausgabe vorbereitet; die Wagen helfen den Tafelmitarbeitern bei der coronagerechten Ausgabe. Quelle: Sandra Köhler

Damit die vorwiegend älteren Mitarbeiter nicht schwer tragen müssen, hat der Verein Schiebewagen angeschafft. In regelmäßig desinfizierte Plastikkisten werden die Tüten geladen und dann ausgegeben. Um auch untereinander die Abstände einhalten zu können, verteilen sich die Stationen, an denen am Sonnabendfrüh mit Mund-Nasen-Schutz oder Visier sortiert wird, über mehrere Räume des Kirchenzentrums. „Das hat uns die Gemeinde freundlicherweise erlaubt“, sagte Wortmann. Das genaue Prozedere hatte er vor der Wiedereröffnung mit dem Burgdorfer Ordnungsamt abgestimmt. „Wir sind unheimlich dankbar über die Unterstützung.“

Vor dem Pauluszentrum gilt für die Wartenden jetzt eine Einbahnstraßenregelung. Kreidekreuze sorgen für den nötigen Abstand, Mitarbeiter weisen die Kunden darauf hin, wenn sie doch einmal zu nahe beisammen stehen. „Das hat sich hier auch zum sozialen Treffpunkt entwickelt; die Menschen haben sich ausgetauscht und miteinander geklönt.“ Doch wegen Corona liegt dieser Teil der Tafelarbeit aktuell brach. Übrigens auch für die Ehrenamtlichen. Gemeinsames Frühstücken oder hinterher noch eine Klönrunde fallen weg. Insbesondere die ältesten Ehrenamtlichen – viele bereits über 70 – hätten sich auch aus Sicherheitsgründen momentan zurückgezogen.

Burgdorfer Tafel sucht Verstärkung

Wortmann hat vollstes Verständnis für diese Entscheidung. „Das ist wirklich schwere körperliche Arbeit und mehrere Stunden mit Maske zu sortieren ist kein Spaß.“ Das allerdings sorge dafür, dass diejenigen, die im Einsatz sind, dies mitunter auch an jedem Wochenende sind. „Es wäre schön, wenn wir noch neue Mitstreiter gewinnen könnten, das wäre eine absolute Entlastung.“ Insgesamt laufe es gut, sagte Wortmann: „Unsere Kunden haben Verständnis für die Situation und gehen auch verantwortungsvoll damit um.“ Auch wenn es sicher manchem weh tut, dass er nur noch alle zwei Wochen zur Ausgabe kommen kann. „Anders ist es aktuell nicht zu bewältigen“, sagte der Tafelchef bedauernd.

Zwischen 75 und 80 Personen kommen zu jeder Ausgabe – die Burgdorfer Tafel unterstützt so rund 500 Personen. Insbesondere der Anteil der Alleinerziehenden und Rentner sei gestiegen, sagt Wortmann. Auf ausdrücklichen Wunsch der Geschäfte, die Waren an die Tafel spenden, holen die Ehrenamtlichen aktuell auch in der Woche einmal ab. Diese Spenden werden an die Tageswohnung und die Obdachlosenunterkunft Drei Eichen weitergegeben.

Von Sandra Köhler