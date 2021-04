Burgdorf

Die Zeit läuft: Mit der Crowdfundingaktion Burgdorf gegen Vandalismus will der Verein die nötigen 12.500 Euro zusammenbekommen, um einen neuen Mannschaftsbus für die JSG Aue Kicker sowie die Stadionreparaturen zu finanzieren. Ein großer Teil der Summe fehlt allerdings noch. Als Unterstützung hat sich Jugendwart Rolf Tameling namhafte Partner ins Boot geholt. Ein Unbekannter hatte einen der beiden Vereinsbullis sowie Teile des Stadions Vor dem Celler Tor demoliert.

Der Schock saß tief, als Mitgliedswart Olaf Laue Anfang Februar den Schaden entdeckte: Der rechte Kotflügel des Busses war komplett abgerissen – weil das später wieder auf seinem Parkplatz abgestellte Fahrzeug in einen Stapel von Steinplatten hineinmanövriert worden war. Ebenso fuhr der Unbekannte bei seiner Crashtour an zwei Stellen in die Bande, die der Gewalt nicht standhielt. „Jemand hat mit dem Bus wohl einige Runden durch das Stadion gedreht, um dabei möglichst viel Zerstörung anzurichten und so mutwillig dem Verein zu schaden“, vermutet Tameling. Einen Täter konnte die Polizei noch nicht ermitteln.

Auch einen Teil der Bande im Stadion hat der Randalierer mutwillig zerstört. Quelle: Rolf Tameling

Jugendmannschaften brauchen Bus für Auswärtsspiele

Schnell war klar: Der Bus ist nicht mehr zu retten. Auch der zweite Bus der JSG Aue Kicker – so nennt sich der neu zusammengelegte Fußballjugendbereich des TSV Burgdorf, des 1. FC Burgdorf und des SV Sorgensen – ist bereits in die Jahre gekommen. Daher plant Tameling die Anschaffung von zwei Mannschaftstransportern mit je acht bis neun Sitzen. Die Jugendmannschaften sind auf die Fahrzeuge angewiesen, um damit zu Auswärtsspielen zu kommen. „Ich wollte nicht rumsitzen und warten“, erzählt der Jugendwart von seiner Idee, Geld zu sammeln.

Die JSG Aue Kickers – die Jugendmannschaften des TSV Burgdorf, des 1. FC Burgdorf uns des SV Sorgensen – benötigen den Bus, um zu Auswärtsspielen zu kommen. Quelle: Rolf Tameling

12.500 Euro fehlt den Kickern trotz Geld der Versicherung sowie Fördermitteln noch, um den zerstörten Kleinbus zu ersetzen und den Schaden im Stadion zu reparieren. Doch die Pandemie macht das Spendensammeln nicht gerade einfacher. „Mit dem Klingelbeutel rumgehen oder Hände schütteln bei Unternehmen geht gerade nicht“, sagt Tameling. Zudem wollte er die Spendenaktion möglichst nachvollziehbar und sicher für die Spenderinnen und Spender machen. Also entschied er sich, über die Crowdfunding-Plattform Fußball-Crowd, deren Partner das Unternehmen Fairplaid und das „Kicker“-Magazin sind, die Aktion zu starten. Über den Instagram-Kanal des TSV rührte der Jugendwart die Werbetrommel für das Vorhaben.

VfL Wolfsburg sponsert signiertes Trikot

Einen Monat lang bis zum 22. April um 20 Uhr können Unterstützer dort entweder klassisch Geld spenden oder verschiedene Prämien erwerben: Eintrittskarten für ein Spiel der Herrenmannschaft sind dabei, eine TSV-Tasse, ein Trainingsanzug oder Trikot sowie auch ein VIP-Paket mit Jahreskarte und Werbebanner, das für Unternehmen gedacht ist. Weitere Prämien sollen noch dazu kommen, kündigt Tameling an, so sponsert der VfL Wolfsburg unter anderem ein handsigniertes Trikot.

Am Mittwoch waren bereits rund 1650 Euro zusammengekommen von 22 verschiedenen Unterstützern. Nun bleiben dem TSV noch rund zweieinhalb Wochen, um die fehlenden fast 11.000 Euro zusammenzubekommen. Gelingt das nicht, bekommen nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip alle Unterstützer ihre Spendensumme zurück, und das Geld wird nicht an die JSG Aue Kicker ausgezahlt. Tameling glaubt aber daran, dass sie die Summe zusammenbekommen und will nun verstärkt Unternehmen ansprechen. „Wenn ich nicht optimistisch wäre, hätte ich das alles gar nicht gemacht“, betont er.

Von Elena Everding