Sport hält Leib und Seele zusammen. Diese Binsenweisheit würden die Mitglieder der TSV Senioren-Fitnessgruppe sofort unterschreiben. Die Gruppe besteht seit mehr als 50 Jahren und gehört zum Angebot der Leichtathletikabteilung. 16 der 25 Aktiven zählt inzwischen zur Generation 80 plus. Jürgen Abschlag ist mit 66 Jahren der jüngste Teilnehmer, Charly Meyer mit 86 der älteste.

Der Lockdown in der Corona-Pandemie hat die Freizeitsportler hart getroffen. Von einem Tag auf den anderen mussten sie auf ihr gewohntes Training verzichten. Umso größer war die Freude, als es jetzt wieder losgehen konnte. „Wir haben beschlossen, uns vorerst draußen im Südstadtstadion zu treffen“, sagt Trainer Jasper Wittrock. 14 Aktive sind zum ersten Training nach der Pause ins Stadion gekommen.

Training beginnt mit Warmlaufen

Zu den Sicherheitsvorkehrungen gehören eine Anwesenheitsliste und die Einhaltung eines Mindestabstandes von zwei Metern. Jeder Teilnehmer muss sein eigenes Handtuch und sein eigenes Fitnessband mitbringen. Nach zwei Warmlaufrunden ums Stadion beschränkt sich das Training auf Übungen am Platz. Wann die Gruppe in die Turnhalle zurückkehrt, ist noch nicht geklärt. Aus Platzgründen müssten sich die Teilnehmer dann auf zwei Zeiteinheiten aufteilen, befürchtet Wittrock.

Zur Galerie Die Aktiven der Fitnessgruppe in der TSV Burgdorf freuen sich über den Trainingsbeginn nach dem Lockdown.

Das würde den Senioren wohl nicht gefallen. Das Besondere an diesem TSV-Team ist nämlich, dass die meisten von ihnen seit vielen Jahren gemeinsam Sport treiben, wobei die Betonung auf dem Wort gemeinsam liegt. So ist ein Freundeskreis entstanden, der sich seit Jahrzehnten trifft, um sich fit zu halten.

Es begann, als die Leichtathleten eine Laufgruppe für die Älteren gründeten, die nicht mehr an Wettkämpfen teilnahmen. Einmal in der Woche wurde außerdem für das Sportabzeichen trainiert. Irgendwann stellte sich die Frage: Was machen wir im Winter? Das war die Geburtsstunde der Fitnessgruppe.

Jasper Wittrock ist der Übungsleiter

Gymnastik steht seitdem immer donnerstags, von 18.15 bis 20.15 Uhr, in der alten Realschulsporthalle auf dem Programm. Seit 2016 ist Jasper Wittrock Übungsleiter. Ein Besuch in der Halle vermittelt den Eindruck, als sei die Zeit stehengeblieben. Die Senioren absolvieren keine hippen Workouts nach festgelegten Trainingsplänen. Wittrocks Fitnessprogramm ist ein Mix aus Bewegungstraining und altersgerechten gymnastischen Übungen.

Es beginnt mit Warmlaufen, gefolgt von einem leichten Krafttraining, Dehnübungen, Gleichgewichtsübungen und Hockergymnastik. Anschließend wird Basketball gespielt. „Am unbeliebtesten ist das Training mit Medizinbällen und Übungen an Bänken“, sagt Wittrock schmunzelnd. Nach dem Sport trifft sich die Gruppe beim Stammitaliener und lässt den Tag gemütlich ausklingen.

Leistung wird im Alter weniger wichtig

„Die Härte ist raus. Als wir jünger waren, haben wir noch mehr auf Leistung geachtet. Das hat sich erledigt. Es ist gut, dass wir zusammen alt geworden sind. Darum ist der Schwund an Fitness, Kondition und Gelenkigkeit kein so großes Problem. Die sportlichen Erfolge sind eine schöne Erinnerung“, sagt Wittrock.

„Wenn die Acht beim Alter vorn steht, dann kann man nicht mehr so viel verlangen“, ergänzt Gruppenmitglied Hansjoachim Kochanski. Für ihn sei das Training ein wichtiger Termin, den er sich immer freigeschaufelt habe. „Wenn ich am Donnerstag auf meinen Sport verzichten muss, ist das ganze Wochenende durcheinander“, sagt er. Auch seinem Sportfreund Fritz Heise ist der Termin wichtig. „Ich will nicht einrosten. Es tut einfach gut, sich einmal in der Woche durchzubewegen vom Kopf bis zu den Füßen.“

Spargelessen und Kegeln sind feste Termine

„Ich freue mich auf den Trainingsabend. Ich will in Schweiß kommen, gehe aber nicht über mein Limit“, ergänzt Teamkollege Karl-Heinz Grahlmann. Außer dem Sport gibt es im Kalender der Fitnessgruppe weitere feste Termine. Dazu gehören die Winterwanderung mit Grünkohlessen, die Radtour mit Spargelessen und der Stand auf dem Burgdorfer Weihnachtsmarkt.

Dann sind immer auch die Ehefrauen eingeladen. Die Gruppe geht gemeinsam zum Kegeln und feiert runde Geburtstage miteinander. Neue Mitglieder sind gern gesehen. „Ob sich junge Leute bei uns wohlfühlen, ist fraglich, aber vielleicht das Mittelalter. Gymnastik muss man allerdings mögen“, sagt Grahlmann. Ansprechpartner ist Jasper Wittrock, Telefon (05136) 81172.

