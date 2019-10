Burgdorf

Zu einer Burgdorfer Rocknacht lädt StadtHaus-Gastronom Peter Widdel für Sonnabend, 26. Oktober, ein. Die Bands Purple und Run to you spielen am Abend im Veranstaltungszentrum an der Sorgenser Straße 31. Höhepunkt des Abends ist ein Auftritt der Formation Sweety Glitter & The Sweethearts. Die Rocknacht beginn...