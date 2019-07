Burgdorf

Lautes Lachen, strahlende Gesichter und zum Auftakt ein imaginäres Feuer: Rundum gelungen ist dem Team des Südstadt-Bistros der Auftakt ins inzwischen 15. Feriencamp. Am Montag besuchte die freiwillige Feuerwehr die Kinder an der Grünewaldstraße. Unter den Augen der Ehrenamtlichen ließen sich die Jungen und Mädchen das Löschen eines imaginären Feuers erklären, sie schauten sich das Feuerwehrauto nicht nur von außen an, sondern nahmen auch im Fahrzeug Platz. Und die Gäste zeigten den Kindern zudem die benötigte Ausrüstung für einen Einsatz.

Keine Angst vor Feuerwehrmännern

„Ich finde es wichtig, dass die Kinder früh lernen, wie man mit einem Brand umgeht, was zu tun ist“, sagt Brandbekämpfer Jan Kruse. „Und sie sollen auch keine Angst vor uns Feuerwehrmännern haben.“ Diese Attraktion sei bei den jungen Besuchern im Südstadt-Camp gut ankommen, bestätigt Siana. „Ich finde es super hier“, sagt die Neunjährige und fügt hinzu, sie freue sich besonders auf den Besuch im Rasti-Land. Die gleichaltrige Melissa ergänzt Sianas Aussage spontan. „Ich mag es hier auch sehr gerne, die verschiedenen Aktivitäten machen mir viel Spaß.“

Haben ordentlich Spaß beim Fußballspielen: Zidane (links) und Arda. Quelle: Valeie Kruse

Kinder haben Spaß und können auch etwas lernen

Außer der Feuerwehr stand am ersten Tag auch tiergestützte Pädagogik auf dem Plan, dabei erfuhren die Kinder viel Wissenswertes im Umgang mit Tieren. Als besondere Erinnerung merkten sich die Ferienkinder, dass ein Huhn sogar ein Ei gelegt hat. In den nächsten Tagen stehen unter anderem der Trommelkurs Hit it und das gemeinsame Grillen an. Hauptorganisatorin Melanie Klemm ist von der Veranstaltungswoche überzeugt. „Ich finde die Aktion sehr wichtig, denn die Kinder haben Spaß, können gleichzeitig aber auch was lernen. Und wenn man die strahlenden Gesichter hier sieht, weiß man auch, wofür sich die ganze Mühe und Arbeit lohnt.“

Von Valerie Kruse