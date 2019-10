Burgdorf

Bei der Fahrt in einem Autoscooter auf dem Burgdorfer Oktobermarkt hat ein Besucher am Sonnabendabend so schwere Verletzungen erlitten, dass er zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er verletzte sich bei einem Stromschlag in dem Fahrgeschäft, wie ein Polizeisprecher...