Stromausfall am Montag betrifft die ganze Stadt

Burgdorf

Ein defekter Trafo hat am Montagmorgen für einen flächendeckenden Stromausfall in der Kernstadt und den Burgdorfer Ortsteilen gesorgt. Lediglich Weferlingsen taucht in der Liste der betroffenen Ortschaften nicht auf, die Avacon-Sprecherin Michaela Fiedler auf Anfrage nannte. Ihren Angaben zufolge fiel der Trafo aufgrund einer technischen Störung um 8.16 Uhr aus. „Der Schaden betraf sehr viele Haushalte“, sagte die Sprecherin – diese Einschätzung teilen auch die Burgdorfer, die wegen der Corona-Pandemie ohnehin zu Hause bleiben müssen oder im Homeoffice arbeiten und ihre Erfahrungen in den sozialen Medien beschrieben.

Nach Aussage Fiedlers bemerkten die Techniker die Störung sehr schnell und konnten die Leitungen umschalten, sodass alle Betroffenen ab 8.27 Uhr wieder den Strom nutzen konnten. Bis zum Mittag hatten die Avacon-Mitarbeiter zudem den Fehler im Trafo behoben und die Leitungen zurückgeschaltet, ohne dass die Kunden diesen Wechsel bemerkt hätten.

Von Antje Bismark