Ein Familienwappen auf einer Weste, ein Namenszug auf einem Handtuch, ein Firmenlogo auf einer Fleece-Jacke: All das bringen die Mitarbeiter von Stick-tec in Burgdorf auf die Textilien. Die Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung hat damit im wahren Wortsinn ihren Platz in der Stadt gefunden.