Burgdorf/Steinwedel

Zeugen für einen Motorradunfall sucht die Polizei. Am Donnerstag war ein 60-Jähriger aus Lehrte gegen 20.50 Uhr auf der Steinwedeler Straße in Richtung Steinwedel unterwegs, als er in Höhe der Deponie mit seinem Motorrad stürzte. Danach suchte er über sein privates Telefon Hilfe und wurde von Angehörigen abgeholt. Sein Fahrzeug ließ er zunächst an der Unfallstelle liegen.

45 Meter lange Ölspur

Zu Hause klagte der Mann dann über Schmerzen, daraufhin brachte ihn ein Rettungswagen zur Behandlung in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH). „Über Art und Ausmaß des Verletzungsbildes können keine Aussagen getroffen werden“, teilt ein Polizeisprecher mit. Angehörige hatten die Polizei über den Sturz informiert. Die Beamten fanden im Bereich der Unfallstelle eine etwa 45 Meter lange Ölspur. Ob diese den Unfall verursacht hat, wird derzeit ermittelt. Eine Spezialfirma entfernte das Öl. Das Motorrad war nach dem Sturz an der rechten Seite beschädigt. Den Schaden gibt die Polizei mit mehreren Hundert Euro an.

Zeugenhinweise erbeten

Hinweise von Zeugen, die den Sturz beobachtet haben oder Angaben zu der Ölspur machen können, nimmt die Polizei unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Antje Bismark