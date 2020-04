Stadtsparkasse kündigt Kunden etwa 200 Prämiensparverträge

Burgdorf

Seit Januar 1996 spart die 88 Jahre alte Mutter von Werner Henning in jedem Monat die gleiche Summe – geplant für 25 Jahre als Prämiensparvertrag. Doch ein halbes Jahr vor Ablauf des Vertrags kündigt die Stadtsparkasse Burgdorf die Vereinbarung und zieht damit den Ärger der Familie auf sich. Diese will nun gegen die Kündigung vorgehen und setzt dabei auf die Unterstützung der Verbraucherschutzzentrale (VZN).

Seit deutlich mehr als einem halben Jahrhundert halte seine Mutter dem Burgdorfer Geldhaus die Treue, sagt Henning. Vor fast einem Vierteljahrhundert habe sie dann das Angebot eines Werbezettels angenommen, der eine Geldanlage über 25 Jahre vorsah. Vertraglich vereinbart seien dabei steigende Prämien bis zum Ablauf des 15. Sparjahrs gewesen: Sie sollten in zwei Staffeln bis auf 50 Prozent auf die geleisteten Sparbeiträge ansteigen. „Seitdem hat meine Mutter monatlich ihre Summe überwiesen“, sagt Henning – mit der Euro-Umstellung rund 1200 Euro im Jahr. Darauf erhielt sie letztlich 600 Euro Prämie pro Jahr.

Verbraucherschützer spricht von bundesweiter Kündigungswelle

Er sei aus mehreren Gründen davon ausgegangen, dass der Vertrag im Januar nächsten Jahres auslaufe: Zum einen stehe diese Laufzeit in dem Flyer, zum anderen finde sich der Vermerk auf Kontoauszügen der Vermerk Vertragsbeginn 15. Januar 1996 und Vertragsablauf 15. Januar 2021 – nach einer Umstellung des Layouts sei von einem Fälligkeitsdatum die Rede. Dieser Punkt erscheint dem Burgdorfer deshalb wichtig, weil inzwischen viele Sparkassen und Banken in ganz Deutschland die Prämiensparverträge gekündigt hätten. Das, so urteilte der Bundesgerichtshof im vergangenen Jahr, sei zulässig, wenn zwei Kriterien erfüllt seien: Die höchste Staffel müsse erreicht sein, was bei dem betreffenden Vertrag zutrifft, und es dürfe keine Laufzeit festgelegt werden.

Auf diesen Passus verweist Henning nun, der nach eigenen Angaben bereits Widerspruch gegen die Kündigung eingelegt hat. Auch Andreas Gernt von der VZN sieht in dem Punkt einen Hebel, um möglicherweise gegen die vorzeitige Vertragsauflösung vorgehen zu können. Sein Ratschlag an den Burgdorfer: Er müsse den Ombudsmann auf Bundesebene einschalten, der Einzelfälle prüfe. „Leider kann ich realistisch nicht allzu große Hoffnungen auf einen Erfolg machen“, sagt Gernt, der von einer regelrechten Kündigungswelle seit dem BGH-Urteil im Mai 2019 spricht und die jeweiligen Banken auf der Internetseite der Verbraucherschützer veröffentlicht.

Stadtsparkasse : Gleichbehandlung aller Kunden steht im Vordergrund

Gleichwohl teilt er die Einschätzung Hennings, dass die Stadtsparkasse im konkreten Fall ihre Reputation verspielt – eigentlich ohne Not, wie beide sagen. Denn letztlich spart das Geldinstitut 300 Euro, die in dem verbleibenden halben Jahr angefallen wären. „Der Imageschaden ist ungleich größer“, sagt Gernt. Heiko Nebel, Vorstand der Stadtsparkasse, indes argumentiert damit, dass sein Unternehmen für alle Kunden die gleiche Entscheidung getroffen habe – unabhängig davon, seit wann es die Verträge gebe. „Als Bankinstitut leben wir in einer herausfordernden Zeit mit Minuszinsen, und das wird sich vorerst nicht ändern“, sagt er.

Im Gegensatz zu anderen Sparkassen hätte das Burgdorfer Institut lange gewartet, doch nun müsse man Kündigung aussprechen. „Das fällt uns nicht leicht, aber es ist das Gebot der Stunde“, sagt Nebel und spricht von etwa 200 zumeist langjährigen Kunden. „Gerade deshalb ist uns dieser Schritt schwer gefallen“, sagt der Vorstand und kann die Enttäuschung, über Jahre lieb gewordene Verträge nun zu verlieren, nicht nachvollziehen. Aber auch der von Hennings Mutter geschlossene Vertrag erfülle die Voraussetzungen, die der BGH vorgegeben habe. „Und deshalb behandeln wir ihn so wie alle anderen“, sagt Nebel und fügt hinzu, dass es bereits seit vier Monaten die Gespräche mit Kunden über weitere Lösungen gebe. „Wir versuchen, Alternativen zu finden“, sagt er und bestätigt den Widerspruch für den Fall von Hennings Mutter. Auch darauf werde er noch in dieser Woche antworten, kündigt er an. Im Gegenzug erklärt der Kunde, dass er die Kündigung juristisch prüfen lassen werde. „Unabhängig davon ist die Reputation der Stadtsparkasse im Eimer.“

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark