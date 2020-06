Stadtradeln 2020: Burgdorf ruft seine Bürger zum Radfahren auf

Burgdorf

Das landesweite Stadtradeln wird wie geplant vom 7. bis 27. Juni auch in der Stadt Burgdorf stattfinden. Allerdings aufgrund der Corona-Pandemie in abgewandelter Form. Ziel der Aktion ist es, dass viele für ihre täglichen Wege ihr Auto stehen lassen und stattdessen das Fahrrad nutzen. „Gemeinsame Veranstaltungen und geführte Touren wird es in diesem Zeitraum zwar nicht geben können, dafür werden den Radlern jedoch tolle digitale Angebote zur Verfügung gestellt“, kündigt der städtische Klimaschutzmanager Alexander Woywode an.

Zusammenschluss als Team ist möglich

Im Internet unter www.stadtradeln.de/burgdorf besteht für Interessierte die Möglichkeit, sich anzumelden und sich mit anderen Fahrradfahrern zu einem digitalen Team zusammenzuschließen. Zusätzlich gibt es eine kostenlose Stadtradeln-App für das Smartphone. „Egal, ob in der Freizeit oder im Alltag, in oder außerhalb der Stadtgrenzen: Jede Fahrt zählt. Die Kilometer müssen anschließend online oder über die App eingetragen werden“, erklärt Woywode. Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr können sich mit ihren alten Zugangsdaten anmelden.

Anzeige

Mit dem Fahrrad die Region erkunden

Auf der Internetseite der Stadt stellt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) Burgdorf/ Uetze unter www.burgdorf.de einen Radwanderführer mit insgesamt 18 Touren zur Verfügung. Unter ww.umsteigenaufsteigen.de bietet die Region Hannover darüber hinaus zahlreiche Inhalte rund um das Thema Fahrradfahren. Die Stadt bittet alle Wettbewerbsteilnehmer, sich vorab über die tagesaktuellen Regeln im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu informieren.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Mark Bode