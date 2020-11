Burgdorf

Trotz der Corona-Pandemie erstrahlt die Burgdorfer Innenstadt in der Advents- und Weihnachtszeit festlich. Am Freitag, 27. November, beginnen die 15. Burgdorfer Lichtwochen. Auch auf die alljährliche Verlosungsaktion „Burgdorf leuchtet!“ des Stadtmarketing Burgdorf ( SMB) müssen die Bürger Burgdorfs nicht verzichten. Allerdings läuft diese dieses Mal anders ab – denn an Menschen, die dicht gedrängt und erwartungsvoll auf der Marktstraße vor dem Rathaus I stehen und fiebern, ob sie etwas gewonnen haben, ist derzeit nicht zu denken.

Gewinner erfahren per Post von ihrem Glück

Stattdessen erfolgt die Auslosung der Gewinner unter notarieller Aufsicht. Wer zu den Glücklichen gehört, der einen der von Burgdorfer Unternehmen und Organisationen zur Verfügung gestellten Warengutscheine oder Burgdorfer Geschenkgutscheine gewonnen hat, erfährt dies per Post. Und so funktioniert es mit der Teilnahme: Die kostenlosen Verlosungskarten gibt es ab Mittwoch, 18. November, bei allen teilnehmenden Burgdorfer Firmen und Vereinen. Wer genau mitmacht, ist an Plakaten in den Schaufenstern zu erkennen.

Die Teilnahmekarten können dann direkt am Freitag, 27. November, in Losboxen eingeworfen werden. Diese stehen in den rund 20 Geschäften, die sich von 18 bis 22 Uhr am Late-Night-Shopping in der Burgdorfer Innenstadt beteiligen. Sie sind an den gelben Aufklebern zu erkennen.

Von Sandra Köhler