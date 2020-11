Burgdorf

Investoren, die Wohnungsbauprojekte in Burgdorf realisieren wollen, fühlen sich vom Bauamt der Stadt zunehmend gegängelt. Auf Bauvoranfragen erhielten sie angeblich monatelang keine Antwort, für das Aufstellen notwendiger Bebauungspläne habe die Stadt kein Personal, vorhandene Bebauungspläne würden schon mal nachträglich so geändert, dass sie Bauvorhaben verhindern – so lautet der Tenor der hinter vorgehaltener Hand geäußerten Kritik. Das öffentlich zu sagen, trauen sich Bauunternehmer jedoch nicht. Sie befürchten, dass das Bauamt sie anschließend dafür abstraft.

„Ich habe die Nase voll. Ich war schon kurz davor, in Burgdorf nichts mehr zu investieren und die Stadt zu verlassen“, sagt ein stadtbekannter Bauunternehmer, der unter keinen Umständen namentlich genannt werden will, weil er wirtschaftliche Nachteile für sich befürchtet. Wie dieser klagen mindestens drei weitere Bauunternehmer übereinstimmend darüber, dass die Stadt ihre Bauvorhaben behindere oder mit immer neuen Einwänden dafür sorge, dass sie wirtschaftlich nicht mehr zu realisieren sind.

Bauunternehmer Kinno plant ein Mehrfamilienhaus

Bauunternehmer Hayati Kinno aus Hülptingsen will an der Uetzer Straße 95 mit seinem Architekten Thomas Toedter ein zweieinhalbgeschossiges Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen und dahinter ein Doppelhaus errichten. Im Sommer kaufte Kinno das Grundstück, auf dem das mittlerweile leergeräumte Blumenhaus Vier Jahreszeiten steht, für mehr als eine halbe Million Euro von der Familie Becker. Weil die Stadt ein Vorkaufsrecht besaß, entging ihr der Deal nicht. „Den Vorkaufsrechtsfall hat die Stadtplanungsabteilung zum Anlass genommen, eine Ergänzungsvorlage (zum Försterberg-Bebauungsplan; Anmerkung der Reaktion) zu erstellen“, räumt die Stadt ein.

Die Stadt behauptete, die freie Sicht vom Kleinen Brückendamm auf den wieder aufgebaute Försterhaus sichern zu wollen. Das zu bebauende Areal an der Uetzer Straße 95 steht dem aber gar nicht im Weg. Quelle: Joachim Dege

Die Bauverwaltung, die mit dem Bebauungsplan das stadtbildprägende Försterhaus für alle Zeit unter Sichtschutz stellen will, nachdem es infolge des Brandes den Status als privilegiertes Baudenkmal verlor, vergrößerte den Geltungsbereich um die Reihenhäuser an der Straße Am Försterberg – und um Kinnos Grundstück an der Uetzer Straße. Die Folge war vorläufige Veränderungssperre, die es dem Bauunternehmer untersagte, sein Bauvorhaben zu realisieren. Alle Versuche des Architekten, von der Stadt in Erfahrung zu bringen, was Kinno bauen dürfe, liefen wochenlang ins Leere. Treffen seien immer wieder verschoben worden.

Selbst wenn das Areal an der Uetzer Straße 95 (ehemaliger Blumenladen) zweieinhalbgeschossig bebaut wird, ist die freie Sicht vom Kleinen Brückendamm auf das wieder aufgebaute Försterhaus nicht im Geringsten beeinträchtigt. Quelle: Joachim Dege

Als der Bauausschuss des Rates Anfang Oktober über den erweiterten Bebauungsplan beriet und die Umsetzung dann auch einstimmig empfahl, erfuhren die Ratsmitglieder von alledem nichts. Zwar gab es bohrende Nachfragen, was es auf sich habe mit der plötzlichen der Erweiterung des Geltungsbereichs. Stadtplanungsabteilungsleiterin Insa Borchers behielt den Grundstückskauf des Bauunternehmers aber für sich. Sie trug vielmehr vor: Niemand solle auf die Idee kommen, sein Reihenhaus zum Hochhaus umzubauen. Zudem solle sichergestellt sein, dass das Försterhaus auch in der Zukunft vom Kleinen Brückendamm aus sichtbar bleibt.

Bauunternehmer fühlt sich von Stadt verschaukelt

Allerdings: Was immer Kinno baute, das Försterhaus bliebe davon gänzlich unbeeinträchtigt. Das Försterhaus ist schon heute von der Uetzer Straße aus gar nicht zu sehen. Und ein Bauvorhaben eines Reihenhauseigentümers ist im Rathaus nicht bekannt. Kinno und sein Architekt fühlten sich deshalb verschaukelt. Ohne Erweiterung des Bebauungsplans hätten sie nach Paragraf 34 des Baugesetzbuchs ihr Vorhaben anpassen müssen an die unmittelbare Umgebungsbebauung. Weil nebenan ein zweieinhalbgeschossiges Haus steht, hätte auch Kinno so hoch bauen dürfen, sagte sein Architekt Toedter. Der Bebauungsplan könne das verhindern. Die erlassene Veränderungssperre bewirke, dass „eine Bebauung erst mal tot“ sei. Kinno schwante bereits: „Mir droht ein wirtschaftlicher Totalschaden.“

Am Montag lenkte die Stadt nun plötzlich ein. Bauamtsleiter Andreas Fischer gab Kinno und dessen Architekten bei einem kurzfristig anberaumten Treffen grünes Licht. Er dürfe jetzt bauen, wie er es vorgehabt habe: ein zweieinhalbgeschossiges Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen und dahinter das Doppelhaus. Sein Architekt werde sich umgehend an die Planung machen, kündigte Kinno an.

Der ehemalige Vier-Jahreszeiten-Blumenladen steht zurzeit leer. Bauunternehmer Hayat Kinno will ihn abreißen und stattdessen ein Mehrfamilienhaus errichten. Quelle: Joachim Dege

