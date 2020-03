Stadt will im April keine Kita-Gebühren erheben

Burgdorf

Die Stadt Burgdorf wird im Monat April von Eltern keine Kita-Gebühren einziehen. Das ist eines der Ergebnisse aus der Telefonkonferenz, zu der die Stadtspitze am Freitagvormittag mit den Vorsitzenden der Ratsfraktionen und dem Einzelratsherrn Michael Fleischmann zusammenkam.

Die Telefonkonferenz war wegen technischer Schwierigkeiten kurzfristig von Donnerstag auf den Freitag verlegt worden. Die Verabredung zur Kita-Gebührenbefreiung hätten die Politiker in großer Einmütigkeit getroffen, gab Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) hinterher bekannt. Freilich sei es zunächst nur eine Verabredung. Diese werde die Stadtverwaltung allerdings umsetzten, auch wenn ein förmlicher Ratsbeschluss erst im April erfolgen könne. Bis dahin werde die zuständige Fachabteilung im Rathaus eine Beschlussvorlage erarbeiten, aus der dann auch hervorgehen soll, wie die Stadt die den freien Trägern entstehende Defizite ausgleichen wird.

Gebührenbefreiung kostet die Stadt 130.000 Euro

Betroffen von der Kita-Gebührenbefreiung sind laut Pollehn alle Eltern, die ein Kind in einer Krippe, im Hort, bei einer Tagespflegeperson oder in einer Kindertagesstätte betreuen lassen, und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine städtische Einrichtung oder eine in freier Trägerschaft handelt. Die Stadt rechnet damit, dass sie die Gebührenbefreiung, über die jetzt alle Eltern noch schriftlich informieren will, 130.000 Euro kosten wird. Die Befreiung erfolgt, weil zurzeit alle Betreuungseinrichtungen infolge der Corona-Krise geschlossen sind.

Der Corona-Pandemie-Vorbehalt schwebte auch über allem anderen, was die Stadtspitze mit den Kommunalpolitikern beriet. So soll der Rat nicht wie geplant am 23. April, sondern bereits zwei Tage früher zusammenkommen, nämlich am Dienstag, 21. April. Und auch nicht im Saal des Schlosses, sondern im Veranstaltungszentrum StadtHaus. Das biete genügend Platz, um zu gewährleisten, dass Ratsmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter und Öffentlichkeit weit genug auseinander sitzen können und dem Gesundheitsschutz so Rechnung getragen ist.

Rat und Verwaltungsausschuss tagen am gleichen Tag

Um den Aufwand und das Risiko einer Ansteckung für die betroffenen Politiker und Stadtmitarbeiter gering zu halten, soll am gleichen Tag wie der Rat ebenfalls im StadtHaus der Verwaltungsausschuss zusammenkommen. Alle Fachausschüsse des Rates indessen sollen bis nach Ostern nicht mehr tagen. Noch in der Abstimmung unter den Fraktionen ist, ob Rat und Verwaltungsausschuss personell reduziert werden sollen, um das Risiko weiter zu vermindern. Dabei gelte es das aktuelle Abstimmungsverhältnis der Parteien und Wählergemeinschaften zu wahren.

Ein weiteres Thema der Telefonkonferenz, an der bis auf die AfD und die Freien Burgdorfer alle Kräfte im Rat teilnahmen, war eine mögliche Verkleinerung des Rates. Die Meinungen dazu gehen weit auseinander. Während Michael Fleischmann ( Die Linke) und die FDP sich vehement gegen eine Verkleinerung stemmen, halten die Freien Burgdorfer für die personelle Mindestausstattung von 32 Sitzen.

Mehrheit des Rates wünscht eine Verkleinerung

Für die Freien Burgdorfer führt deren Wortführer Rüdiger Nijenhof ins Feld, dass die Stadt damit 90.000 Euro einsparen könnte – über die gesamte Wahlperiode. Laut Pollehn wünscht eine Mehrheit im Rat zwar die Verkleinerung. Offen sei aber noch, ob der Rat 32, 34 oder 36 Mandatsträger haben soll. Gemessen an der Einwohnerzahl dürfte das höchste Entscheidungsorgan der Stadt nach der Kommunalwahl im nächsten Jahr sogar 38 Sitze haben. Die Entscheidung werde in der Ratssitzung am 21. April fallen.

Das Reizthema Klärschlammlagerbau, das im vergangenen Jahr ein mittlerweile gescheitertes Bürgerbegehren provozierte, klammerten die Politiker aus. Eine Entscheidung darüber – die Stadt hatte ein teures Gutachten in Auftrag gegeben – könne erst fallen, wenn die Politik darüber öffentlich beraten hätten, sagte Pollehn. Der Bürgermeister versprach den Politikern, dass er sie fortan zweimal in der Woche darüber informieren wolle, an welchen Themen die Stadtverwaltung aktuell arbeitet und welche Maßnahmen der Corona-Krisenstab in Rathaus ergreift.

Von Joachim Dege