Stadt will den Trimm-dich-Pfad erhalten

Gute Nachricht für alle naturliebenden Freizeitsportler: Sie können weiter Sport treiben auf dem Trimm-dich-Pfad im Burgdorfer Holz. Die Stadt hat jetzt den sogenannten Vita-Parcours von einer Sparliste gestrichen. Mithilfe eines Sponsors will sie den Bestand der Anlage auch in Zukunft sicherstellen. Das hat der Verwaltungsausschuss der Stadt jetzt beschlossen.

27.000 Euro kostet es den Steuerzahler im Jahr, wenn die Stadt die Sportanlage im Wald bei Dachtmissen in Schuss hält. In den Kosten sind regelmäßige Kontrollen sowie die Unterhaltung der Geräte und des Parkplatzes enthalten. Den größten Anteil machen allerdings notwendige Baumarbeiten aus.

Sportlerprotest zeigt Wirkung

Der Pfad gehört nicht zu den Pflichtaufgaben der Kommune, und die Stadt muss ohnehin sparen. Daher hatten die Ratsfraktionen und die Stadtverwaltung in einer nicht öffentlich tagenden Runde zur Haushaltskonsolidierung entschieden, alle freiwilligen Ausgaben über 5000 Euro auf eine Liste möglicher Einsparungen zu setzen. Nachdem diese Zeitung dies öffentlich gemacht hatte, ließ der Protest der Sportler nicht lange auf sich warten.

Die Stadt hat jetzt eine Kehrtwende vollzogen. Der Verwaltungsausschuss habe entschieden, die erforderlichen Haushaltsmittel bereitzustellen, informierte Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) in dieser Woche. Der Stadt liege zudem eine mündliche Zusage der Firma Datax Consult vor, sich am Unterhaltungsaufwand zu beteiligen. Dafür könne das Unternehmen, wie von diesem verlangt, die Namensrechte zugesprochen bekommen. Darüber hinaus will die Stadt, wie von Liberalen und Grünen angeregt, weitere mögliche Sponsoren wie Arztpraxen und Krankenkassen ansprechen mit dem Ziel, den Parcours noch attraktiver zu gestalten.

Von Joachim Dege