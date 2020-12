Burgdorf

Auf den Ausbau der Kindertagespflege setzt die Stadt Burgdorf auch im nächsten Jahr – als Ergänzung zu der Betreuung in den Krippen. So beenden im Frühjahr fünf angehende Tagesmütter den ersten Teil einer neuen Qualifizierung. Für den Herbst sucht die Stadt weitere Interessierte. Sie sollen insbesondere den geplanten Vertretungsstützpunkt betreuen.

Derzeit gibt es nach Aussage von Katrin Böhm aus dem zuständigen Bereich im Rathaus 16 Tagespflegestellen, die bis zu fünf Kinder zeitgleich aufnehmen, und vier Großtagespflegen mit einmal zehn und dreimal acht Plätzen. Gut 100 Jungen und Mädchen zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr fänden dort eine Betreuung, die Böhm und ihr Kollege Andreas Rühlinger dank eines entsprechenden Bundesprogramms mehr und mehr ausbauen möchten. „Dank der Förderung steht uns mehr Zeit und Geld zur Verfügung“, sagt Böhm.

Anzeige

Vertretungsstützpunkt entsteht in der Weststadt

Ein Baustein: die neue Qualifizierung mit insgesamt 300 Stunden. Den ersten – wie es im Amtsdeutsch heißt – tätigkeitsvorbereitenden Part schließen fünf Burgdorferinnen im Frühjahr ab. Diesen organisiert die Stadt in Kooperation mit dem Landkreis Celle. Danach beginnt für sie der zweite Teil, die tätigkeitsbegleitende Ausbildung.

„Dabei können sie bereits als Tagespflegepersonen arbeiten, wenn die Pflegeerlaubnis vorliegt“, sagt Böhm. Ihren Angaben zufolge kommen die Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen und durchaus artfremden Berufen wie Floristin oder Ergotherapeutin.

Gleichwohl weiß die Fachfrau, dass der Bedarf an Betreuung weiterhin steigt. „Deshalb werben wir schon jetzt um neue Teilnehmer, die dann im Herbst einsteigen“, sagt sie. Bis zu acht Plätze kann die Stadt in dem Ausbildungsprogramm nutzen, jeder Teilnehmer zahlt einen Euro pro Unterrichtseinheit. Alle anderen Kosten trägt die Stadt, unter anderem mit dem Bundesprogramm.

„Wir begleiten die Teilnehmer intensiv, beraten zum Beispiel bei der Auswahl der Räume und der Ausstattung“, wirbt Böhm um Interessenten. Die neuen Absolventen sucht die Stadt insbesondere für den geplanten Vertretungsstützpunkt, für den sie bereits eine Wohnung in der Südstadt vorgesehen hat. Dessen Mitarbeiter betreuen drei bis vier Pflegestellen und springen bei Bedarf, also bei Krankheit oder Urlaub, ein. „Noch steht das Startdatum nicht fest“, sagt Böhm.

Aufbaukurs richtet sich an schon aktive Tageseltern

Sie betont zugleich, dass die Qualifizierung nicht nur für Neueinsteiger, sondern auch für die jetzigen Tagespflegepersonen gelte. So hätten 14 von ihnen den Aufbaukurs erfolgreich abgeschlossen. Für die anderen gehe es – hoffentlich, so Böhm, nicht nur virtuell – im Januar weiter. „Uns ist wichtig, die Qualität der Betreuung kontinuierlich zu entwickeln“, sagt sie. Deshalb solle die in den Kitas bereits erprobte und für gut befundene Entwicklungsbeobachtungs-Dokumentation ab 2021 auch in der Kindertagespflege genutzt werden.

Böhm und Rühling sind für Fragen von Eltern, die eine Betreuung suchen, oder von Interessierten für die Ausbildung am besten per E-Mail kindertagespflege@burgdorf.de erreichbar.

Von Antje Bismark