Burgdorf

Der Bolzplatz am Tiefenwiesenweg im Stadtpark erfreut sich während der Corona-Pandemie großer Beliebtheit. Flüchtlingsmannschaften tragen dort abends und an Wochenende Spiele aus. Auch andere Gruppen treffen sich regelmäßig auf dem Areal an der Bahnlinie Lehrte-Celle, etwa um Gymnastik zu betreiben. Damit ist nun vorerst Schluss. Schuld daran sind mehrere Nester sogenannter Erdwespen im Boden. Die Stadtverwaltung hat sich deshalb dazu entschlossen, den Bolzplatz voraussichtlich bis Oktober zu sperren.

Auf dem Spielplatz an der Bahnlinie im Stadtpark hat die Stadt ein Erdwespennest abgesperrt. Quelle: Joachim Dege

Anzeige

Ein Erdwespennest hatten Mitarbeiter der Stadt bereits auf einem Hügel des benachbarten Spielplatzes entdeckt. Dort reichte es allerdings noch aus, den Bereich um das Nest herum abzusperren. Kinder können den Spielplatz daher weiter benutzen.

Weitere NP+ Artikel

Die stechenden Insekten stehen unter Naturschutz

Anders verhält es sich auf dem Bolzplatz. Dort befinden sich gleich mehrere unterirdische Nester der stechenden Insekten, die ihre Behausungen bis in den Spätherbst hinein rege anfliegen. Zwischen 5000 und 10.000 Erdwespen können sich in einer solchen Nestern tummeln. Wer ihnen zu nahe tritt, riskiert eine Stechattacke nicht nur einzelner Exemplare. Da die Wespen unter Naturschutz stehen, dürfen sie unter gesetzlich festgelegten Bedingungen und mit einer Ausnahmegenehmigung getötet werden.

Zwei Erdwespennester befinden sich auch am Bolzplatz vor dem Schloss. Quelle: Joachim Dege

Die Stadt bittet die Nutzer des Bolzplatzes, auf Plätze am Pferdemarktplatz und am Ahrbergenweg auszuweichen. Zwei weitere Nester hat die Stadt übrigens am Bouleplatz vor dem Schloss ausgemacht und abgesperrt.

Von Joachim Dege