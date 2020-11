Burgdorf

Sie gehören spätestens seit der großen Flüchtlingswelle zum Stadtbild: die drei Flüchtlingsunterkünfte an der Sorgenser Straße, neben der Feuerwehr Vor dem Celler Tor und an der Friederikenstraße. Mitte nächsten Jahres will die Stadt eine Unterkunft schließen.

Noch neun Aufnahmen, dann ist die Quote bis März erfüllt

Auch wenn es ruhig geworden ist um das Thema Flüchtlinge: Es wohnen weiterhin Menschen in Burgdorf, die aus verschiedenen Gründen aus ihrer Heimat fliehen mussten. Und es kommen auch nach wie vor neue dazu. Zum 31. Dezember 2019 hatte das Ausländeramt der Region Hannover für Burgdorf 739 Flüchtlinge erfasst – anerkannte Flüchtlinge, Menschen, deren Asylverfahren andauert, und abgelehnte Asylbewerber. Dieses Jahr nahm die Stadt bisher 14 Zufluchtsuchende neu auf. Bis zum 31. März kommenden Jahres muss die Stadt weitere neun Menschen aufnehmen, um die von der Region vorgegebene Quote zu erfüllen.

Laut Stadtsprecherin Alexandra Veith hat die Stadt Burgdorf seit Inbetriebnahme der Unterkunft neben der Feuerwehr im Januar 2017 auch über diese Zuweisungsquote hinaus Flüchtlinge aufgenommen: Im Jahr 2016 waren es 206 statt der vorgeschriebenen 196 Personen. Bis September 2018 waren es 169 statt 94. Bis Februar 2020 wurden 43 Menschen aufgenommen, obwohl nach Quote keine Aufnahme nötig gewesen wäre. Allerdings wurden diese Aufnahmen bereits auf die nächste Quote angerechnet.

Unterkunft am Sorgenser Dreieck schließt Ende Juni 2021

In der Unterkunft an der Sorgenser Straße wohnen überwiegend Familien. Aktuell sind dort 23 von 56 Plätzen belegt. Die Stadt will die Baracken laut Stadtsprecherin Alexandra Veith zum 30. Juni 2021 schließen. Die dort lebenden Menschen müssen dann in die Unterkunft neben der Feuerwehr umziehen. Diese hat Kapazitäten für 148 Menschen, aktuell leben dort aber nur 98 Flüchtlinge. Die Unterkunft an der Friederikenstraße, die 50 Menschen Platz bietet, bleibt Veith zufolge erhalten. Dort leben gegenwärtig 28 alleinstehende Männer. In den verbleibenden Unterkünften will die Stadt die Bewohner möglichst jeweils in einem eigenen Raum unterbringen.

Weitere 121 Flüchtlinge – überwiegend Familien – hat die Stadt in dafür angemieteten Wohnungen untergebracht. Von ihnen sollen 14 in die Unterkunft am Celler Tor umziehen, weil die Mietverträge von drei angemieteten Wohnungen Anfang nächsten Jahres auslaufen. Wie viele Personen aus den Unterkünften ausziehen werden, etwa weil sie eine eigene Wohnung gefunden haben, lasse sich nicht vorhersagen, sagt Veith: „Ohne Auszüge sind die Unterkünfte nahezu belegt.“ Weitere Flüchtlinge könnten je nach freien Kapazitäten aufgenommen werden.

Die von SPD, Grünen, Freien Burgdorfern und WGS gebildete Mehrheitsgruppe im Rat plädiert für eine Willkommenskultur. Sie fordert, dass die Stadt Burgdorf auch in Zukunft Geflüchtete aufnimmt als Reaktion auf die katastrophalen Bedingungen in den Lagern auf den griechischen Inseln. Dazu soll sich die Stadt dem Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ anschließen. Der Sozialausschuss des Rates hat bereits mehrheitlich zugestimmt.

Von Sandra Köhler und Joachim Dege