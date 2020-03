Stadt schlägt Abriss der Grundschul-Sporthalle vor

Burgdorf

In der Debatte um die Sporthalle an der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (RBG) schlägt die Stadtverwaltung den Politikern jetzt eine neue Lösung vor, um eine Vier-Feld-Halle mit Tribüne finanzieren zu können. Die Idee: Anstelle einer größeren Sporthalle erhält die Gudrun-Pausewang-Grundschule nur noch eine Zwei-Feld-Halle ohne Tribüne als reine Schulsporthalle. Damit reduzieren sich die Baukosten dort um etwa 2 Millionen Euro, die wiederum in die RBG-Halle fließen sollen.

Mit diesem Vorschlag überraschten Bürgermeister Armin Pollehn und Stadtrat Michael Kugel am Montagabend die Mitglieder vom Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport sowie vom Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Bau, die gemeinsam über das Millionen-Projekt berieten. „Derzeit liegen die beiden Hallen mit einer Tribüne in der Südstadt“, sagte Kugel. Auch wegen der Verkehrsprobleme sehe die Verwaltung nun perspektivisch einen Weg, diese mit den Neubauten zu lösen, fügte er hinzu. Erhalten blieb demnach in der Südstadt die Halle des Gymnasiums mit 280 Tribünenplätzen.

Entsteht in der Nordstadt ein Sportzentrum?

In der Nordstadt – also an der Gesamtschule und in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 188 – will die Verwaltung eine Vier-Feld-Halle mit Tribüne errichten, in der außer den IGS-Schülern auch die Reckenschmiede und andere Vereine trainieren sollen. Dass die RGB eine Halle in der Größe benötigt, darüber herrscht weitgehend Einigkeit unter den Politikern – auch wenn dies gegenüber der ersten Planung für eine Drei-Feld-Halle eine Kostensteigerung bedeutet. Die kleine Variante kostet fast 7 Millionen Euro, die Vier-Feld-Halle ohne Tribüne etwa 10 Millionen und mit Tribüne rund 13 Millionen Euro. „Wenn wir die Halle in der Größe bauen, dann schaffen wir ein Sportzentrum, in dem Vereine ihre Turniere austragen können“, sagte Pollehn. Damit schaffe die Stadt ein Aushängeschild für ihre Sportler.

Gleichwohl treibt sowohl Verwaltung als auch Politik die Kostenfrage um. Sie beantworten Pollehn und Kugel damit, dass die marode Sporthalle der Gudrun-Pausewang-Grundschule abgerissen wird. „Eine Sanierung lohnt sich unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit nicht mehr“, sagte Projektsteuerer Peter Duensing von Constrata. Deshalb müsse die Stadt über einen Neubau nachdenken, und wenn dieser kleiner als das jetzige Gebäude ausfalle, dann könnte die Stadt etwa 2 Millionen Euro sparen. Dieses Geld, so der Verwaltungsvorschlag, würde dann in die Vier-Feld-Halle mit Tribüne an der RBG fließen.

Das sagen die Schulleiter

Für Dorit Steenken, Leiterin der Gudrun-Pausewang-Grundschule, kommt die Kursänderung völlig überraschend. „Mit mir hat niemand über das Vorhaben gesprochen, sonst wäre ich zu der Sitzung gegangen“, sagte sie am Dienstag. Dabei müsste sie mit ihrem Team und den Sportlehrern klären, ob diese Lösung überhaupt für ihre Schule funktioniere. „Wir warten seit Jahren auf den Neubau der Schule, es kann nicht sein, dass es jetzt null Informationen gibt und möglicherweise eine weitere zeitliche Verschiebung droht“, sagt Steenken. Saskia Van Waveren-Matschke, Leiterin der RGB, sagte in der Sitzung, die Vier-Feld-Halle sei bereits ein Kompromiss und kein Luxus, wie so mancher Politiker behaupte. „Bei uns besteht Bedarf an einer Fünf-Feld-Halle in der Größe“, sagte sie und verwies auf das Gymnasium, das ein solches Gebäude nutzen dürfe – ohne Wahlpflichtkurse, die an einer Gesamtschule noch dazu kämen.

Das sagen die Eltern

„Ich kann nicht beurteilen, ob eine Tribüne für die RGB notwendig ist oder nicht“, sagte Elternvertreter Günter Eggers. Aus Perspektive der Eltern aber müsse er darauf dringen, dass keine Lösung den Neubau der Gudrun-Pausewang-Grundschule verschieben dürfe. „Fakt ist, dass die Schule die gebeuteltste in der Stadt ist und den Neubau verdient.“

Das sagen die Politiker

Zustimmung signalisierte Kurt-Ulrich Schulz von der WGS, während Thomas Dreeskornfeld (FPD) und Jens Braun ( AfD) das Projekt unter dem Kosten-Blickwinkel ablehnten. CDU-Fraktionschef Klaus Köneke, plädierte für eine kleine Sporthalle an der RBG und die weitere Nutzung der jetzigen Gesamtschul-Turnhallen. Positiv beurteilten Matthias Paul, Christiane Gersemann und Christa Weilert-Penk für die SPD-Fraktion das Vorhaben. Mut für eine größere Lösung jetzt, um später Kosten zu sparen – so formulierte Rüdiger Nijenhof von den Freien Burgdorfern seine Haltung.

Das sagen die Sportler

Vertreter Alfred Runge betonte er sehe den Bedarf an der Halle, gleichwohl müsse sich die Stadt fragen, ob und wie sie dies alles angesichts der Millionenverschuldung stemmen wolle. Dabei müssten sowohl die Kosten für die Erhaltung und Instandsetzung der Gebäude als auch jene für Neubauten betrachtet werden.

Die Politiker beraten jetzt über den Verwaltungsvorschlag in den Fraktionen, sie kommen am Donnerstag, 16. April, 17 Uhr, zu einer weiteren Sitzung im Schloss zusammen. Dann wollen sie eine endgültige Entscheidung treffen.

Lesen Sie dazu

Diese Baustellen gibt es in den Burgdorfer Sporthallen Eine Übersicht über die bauliche Situation der Sporthallen im Stadtgebiet Burgdorf soll den Politikern die Entscheidung erleichtern, für oder gegen eine Vier-Feld-Sporthalle mit Tribüne zu stimmen. Diese Auflistung hat der Projektsteuerer Peter Duensing von Constrata jetzt erarbeitet und am Montagabend den Kommunalpolitikern vorgestellt. Astrid-Lindgren-Grundschule Starke Beeinträchtigungen weist die Sporthalle bei der Bausubstanz des Daches auf. Mit einer roten Kennzeichnung für grobe Mängel hat Constrata zudem den energetischen Zustand der Außenwände, Fenster, Türen und und des Daches gekennzeichnet, gleiches gilt für die Barrierefreiheit der sanitären Anlagen und der Treppen. Richard-Höper-Sportalle an der Grundschule Burgdorf Diese Halle bekommt in der Gesamtbewertung die grüne Farbe – sie ist in einem guten Zustand. Lediglich in puncto Energie gibt es die rote Farbe für Treppen und Fußböden. Grundschule Otze Nicht optimal und nur bedingt funktionsfähig – so lässt sich der Zustand der Otzer Sporthalle beschreiben. Für die Fenster und das Dach sehen die Experten eine starke Beeinträchtigung bei der Bausubstanz. Die Halle ist weder barrierefrei bei den Türen noch den Sanitäranlagen, der energetische Zustand gilt für alle Bauelemente als unzureichend. Einzige Ausnahme: die Außentüren. Sporthalle der Gudrun-Pausewang-Grundschule Als nicht funktionsfähig gelten in der Gesamtbewertung die Elektroanlage, die Lüftung und die Heizung. „Die Lüftungsanlage ist verschlissen, uneffektiv“, heißt es in der Auflistung. Allerdings seien die Brandschutzklappen nachgerüstet worden. Weder Elektro- noch elektroakustische Anlagen entsprechen der Bauverordung. Und bei der energetischen Betrachtung zeigen die Constrata-Mitarbeiter für alle Bereiche der Halle die rote Karte. Sporthalle des Gymnasiums Auf aktuellem Stand und in Ordnung – so lautet das Fazit für dieses Gebäude. Kleine Sporthalle des Gymnasiums Als marode kennzeichnen die Planer die Decken und das Dach in der Gesamtbewertung und in der Bausubstanz. Alle Bereiche gelten als energetisch unzureichend, die sanitären Anlagen sind zudem nicht behindertengerecht. In der Gesamtbewertung überwiegt die Farbe grün als Symbol für guter baulicher Zustand. Große Sporthalle der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule Dieses Gebäude befindet sich in einem baulich optimalen Zustand. Kleine Sporthalle der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule Vor etwa zehn Jahren wurde die Halle saniert, seitdem ist sie in einem baulich optimalen Zustand. Einziges Manko: Die sanitären Anlagen sind nicht barrierefrei. Sporthalle der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (vormals Prinzhornschule) Bei der Gesamtbetrachtung kommen die Experten zu dem Ergebnis, dass Fenster, Heizung, Lüftung und Lichttechnik marode sind – energetisch erfüllt das Gebäude in keinem Bereich die Vorgaben, zudem sind die sanitären Anlagen nicht barrierefrei. Waldschule Ehlershausen Die Baukonstruktion bekommt fast durchgehend ein „nicht optimal“, lediglich die Innenwände sind in Ordnung – dafür aber gilt das Dach als marode. Das gesamte Gebäude schneidet schlecht bei der Energieeffizienz ab, die sanitären Anlagen sind nicht barrierefrei.

Von Antje Bismark