Stadt Burgdorf schafft E-Autos und E-Lastenrad an

Burgdorf

Die Stadt Burgdorf hat sich jetzt ihres Klimaschutzaktionsprogramms aus dem Jahr 2013 besonnen. Am Mittwoch präsentierten Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) und der sogenannte Klimaschutzmanager im Rathaus, Alexander Woywode, zwei E-Autos, ein E-Lastenrad und ein Pedelec, die die Stadt soeben angeschafft hat. Die Renault Kangoos sollen vorrangig beim Gärtner- und beim Straßenbauhof sowie im Klärwerk zum Einsatz kommen, das Pedelec auch in der allgemeinen Verwaltung. Mit dem elektronisch unterstützten Lastenrad kontrolliert ein Mitarbeiter Bäume und Spielplätze im Stadtgebiet. Ein dritter Kangoo soll in Kürze noch hinzukommen. 90.000 Euro hat sich die Stadt die Investition in ihren Fuhrpark kosten lassen. Die Hälfte der Kosten bekommt sie als Zuschuss vom Bund zurück. Das Bundesumweltministeriums unterstützt auf diese Weise die Umstellung kommunaler Fuhrparks auf alternative Antriebe.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege