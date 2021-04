Burgdorf

Nicht immer nehmen Bauherren es ganz genau mit den Buchstaben des Baurechts. Das behauptet die Stadt Burgdorf in einer aktuellen Mitteilungsvorlage an den Rat. Belastbare Belege für einen solchen Trend lieferte das Bauamt in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses keine. Bauamtsleiter Andreas Fischer verriet nur so viel: Die Zahl der Baurechtsverstöße sei in den vergangenen zwei, drei Jahren „deutlich angestiegen“.

Mitunter wichen Bauherren von den ihnen erteilten Baugenehmigungen „mit Vorsatz“ ab, „um eine vergrößerte Wohnfläche errichten zu können“, heißt es mit der Mitteilungsvorlage aus dem Rathaus. So würden in Gewerbegebieten schon mal Büroräume zu Wohnungen umgenutzt, aus Garagen Aufenthaltsräume gemacht, Dächer erhöht oder vorschriftswidrig mit Dachgauben versehen und in einer unzulässigen Farbe eingedeckt, Terrassen größer angelegt als zugelassen. Beispiele für Verstöße, die das Bauamt nicht duldet.

Bisweilen seien die Verstöße so gravierend, dass das Bauamt zur schärfsten Waffe greifen müsse, die es zur Verfügung hat: den Baustopp. Fischer ließ keinen Zweifel daran, dass die Stadt Burgdorf bereit sei, Baustellen stillzulegen, wenn es erforderlich sei. Denn dann gehe es gemeinhin nicht um Kleinigkeiten.

Bauamt führt eine Statistik über Baubeschwerden

Ratsfrau Simone Heller (Grüne) wollte es genau wissen: Wie oft die Stadt solche Baustopps verhängen müsse, und wie viele Baurechtsverstöße überhaupt es nach Kenntnis des Bauamts gegenwärtig in der Stadt gebe, fragte sie Fischer. Der musste passen, hatte keinerlei Fallzahlen parat. Seine Mitarbeiterin Frauke Weddige aus der Bauverwaltungsabteilung sprang ihrem Chef bei: Seit einem Jahr führe die Stadt eine Statistik über sämtliche Baubeschwerden. Man werde dort noch einmal hineinschauen und die Zahlen dann der Politik nachreichen, stellte sie in Aussicht.

Für Gesprächsstoff in der Stadt und im Rat hatte unlängst der Fall eines Einfamilienhauses an der Braunschweiger Straße gesorgt. Dort verfügte das Bauamt bereits vor einem Jahr einen Baustopp, weil „das Gebäude abweichend von der Baugenehmigung errichtet“ worden sei, wie die Stadt auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte. Der Bauunternehmer und Bauherr Burim Burimi hatte sein Gebäude, in das er später selber einziehen will, höher bauen lassen als erlaubt – pro Geschoss um einen Stein. Auch die Garage hinter dem Haus geriet höher als die zulässigen drei Meter, was die Nachbarn nicht akzeptieren wollten.

Burimi fühlt sich von der Stadt gegängelt, spricht von „Schikane“. Sein Architekt Dragutin Uglik aus Hannover ist anderer Meinung. Er bescheinigt dem Bauamt durchaus den Willen, zu einer Einigung zu kommen. Die Stadt sei dem Bauherrn, was beispielsweise die Gebäudehöhe angehe, durchaus entgegengekommen. Die Garage müsse Burimi auf die erlaubte Höhe abtragen, was dieser auch tun will, wie er versichert. Knackpunkt sind laut Uglik zurzeit noch die Fenster. Die Stadt bestehe darauf, dass diese der geltenden Gestaltungssatzung entsprechen müssen. Burimi sei aber noch nicht bereit, das zu schlucken.

Von Joachim Dege