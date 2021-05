Burgdorf

Die Aussagen des Ersten Stadtrats Michael Kugel zur sogenannten Randzeitenbetreuung in den Kindertagesstätten haben in der Elternschaft große Besorgnis ausgelöst. Britta Müller vom Stadtkitaelternbeirat spricht sogar von einem regelrechten „Aufruhr“, den es gegeben habe, nachdem Kugel in der jüngsten Ratssitzung in Aussicht gestellt hatte, dass künftig um 15 Uhr Schluss sein solle, weil Erzieherinnen und Erzieher nicht länger arbeiten wollten.

Die Neuorganisation und ein möglicher Abbau der Randzeitenbetreuung, bei der es sich um eine Art Spätdienst in den Kitas handelt, hatte der Rat mit der Einführung der dritten Betreuungskraft in den Kitas beschlossen – einzig die Ratsgruppe WGS/Freie Burgdorfer votierte gegen einen von ihr befürchteten Abbau des Angebots außerhalb der Kernöffnungszeiten. Hintergrund ist das Bestreben der Stadt, vakante Stellen in ihren Einrichtungen möglichst attraktiv zu machen, weil Betreuungskräfte es sich aussuchen können, wo und für wen sie arbeiten wollen. Die Stadt tut sich nach eigener Darstellung schwer, noch Arbeitskräfte zu finden, die die Spätdienste übernehmen wollen.

Stadt will Kindertagespflege für Spätdienste gewinnen

Nachdem Elternvertreter die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Stadtkitaelternbeirats bereits zur Rede gestellt und gegen eine Einschränkung des Betreuungsangebots protestiert hatten, sah sich der Leiter der Familienabteilung im Rathaus, Thomas Peest, jetzt zu der Klarstellung genötigt, dass nichts in Stein gemeißelt sei. Die Sicherstellung der Randzeitenbetreuung sei zweifellos ein Problem, das gelöst werden müsse. Die Stadtverwaltung wolle nun prüfen, wie der Spätdienst neu organisiert werden könne. Eine Option sei, dass Kindertagespflegestellen diese Aufgabe übernähmen.

In Elternkreisen macht laut Elternvertreter Fabian Schwelgin derweil das Gerücht die Runde, dass die Stadt die dritte Betreuungskraft in den Kitas durch die Aufgabe der Randzeitenbetreuung kompensieren wolle. Das wiederum veranlasste die SPD-Ratsfrau Christiane Gersemann, Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, zu der Aussage: „Die dritte Kita-Kraft und die Randzeitenbetreuung sind kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch.“ Jedes Kind, das einen Betreuungsplatz in der Randzeit benötige, solle auch einen erhalten, forderte die Sozialdemokratin. Das müsse die Stadt „bedarfsgerecht“ lösen.

Bedarfsgerechte Betreuungsangebote seien schon jetzt nicht die Realität, wie die Kitaplatzvergabe zeige, widersprach Ratsherr Rüdiger Nijenhof von den Freien Burgdorfern. Es gebe viel weniger Betreuungsplätze als Anmeldungen in den Einrichtungen. Zugleich meldete er Zweifel an, dass die Kindertagespflege beim Spätdienst in die Presche springen könne, weil das für die finanziell gar nicht attraktiv sei. Elternvertreterin Britta Müller zeigte sich erleichtert, „dass noch daran gearbeitet werden kann“.

Von Joachim Dege