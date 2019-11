Stadt plant schon das nächste Baugebiet

Burgdorf

Im Neubaugebiet An den Hecken in der Südstadt ist das letzte Grundstück noch nicht bebaut, im nächsten Baugebiet in Ehlershausen der erste Stein noch nicht gesetzt – doch schon plant die Stadt ein weiteres Baugebiet. Es soll in der Weststadt nördlich der Weserstraße auf den ehemaligen Äckern des früheren Spargelhofs Falkenau entstehen.

Pläne für das Gebiet, das im Norden an die Umgehungsstraße (B 188) grenzt, gibt es seit dem Jahr 2002. Unter der Überschrift „Wohnen in der Landschaft“ hatte es ursprünglich die damals zu diesem Zweck gegründete J.A.K. GmbH der Familie Haacke in Eigenregie entwickeln wollen. Dazu ist es nie gekommen. Inzwischen hat die Familie ihre Pläne beerdigt und das fünf Hektar große Areal der Stadt zum Kauf angeboten. „Die Stadt hat eine Kaufoption für die Fläche. Die ziehen wir, sobald der Bebauungsplan rechtskräftig ist“, sagt Stadträtin Silke Vierke.

Bürgermeister: „Das wird nicht auf Halde geplant“

Die Stadt hat die erklärte Absicht, die an der Bundesstraße gelegenen Äcker links und rechts des früheren Ahrbergenwegs zu Bauland zu machen. Später sollen dort sowohl Mehrfamilienhäuser als auch Einfamilienhäuser entstehen – die Pläne der Familie Haacke sahen 74 Einfamilien-, Reihen-, Doppel- und Atriumhäuser vor. „Das wird nicht auf Halde geplant“, sagt Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) und lässt keinen Zweifel aufkeimen, dass die Stadt das Gebiet zeitnah auf den Markt bringen will. Und das, obwohl die Bauverwaltung im Rathaus aktuell mehr als 20 Hochbauprojekte vor der Brust hat und restlos ausgelastet sei, wie Pollehn bestätigt.

Die Stadt will mit einer fünf Meter hohen begrünten Lärmschutzwand dafür sorgen, dass künftige Bauherren im Neubaugebiet an der B 188 nicht allzu sehr vom Verkehrslärm geplagt werden. Quelle: HAZ-Archiv

Bevor dort Menschen in ihre neuen Wohnungen und Häuser einziehen können, muss die Stadt Vorarbeiten leisten. Das Teuerste ist der Lärmschutz. Damit das Areal überhaupt vermarktbar ist, braucht es eine begrünte Lärmschutzwand. Sie soll fünf Meter hoch und 480 Meter lang werden und das Wohngebiet gegen Verkehrslärm von der Umgehungsstraße abschirmen. Die Stadt rechnet mit Baukosten in Höhe von 550.000 Euro. Die Grünpflege taxiert das Rathaus auf weitere 7000 Euro pro Jahr. Für die Ausgabeposten gab die Kommunalpolitik diese Woche grünes Licht.

Stadt deklariert kleinen Wald in Grünfläche um

Damit die Stadt das Areal ausreizen kann, braucht es außerdem eine Ausgleichsfläche. Denn im Norden des heutigen E-Center-Parkplatzes an der Weserstraße liegt ein kleiner Wald. Der soll unangetastet bleiben, aber zur privaten Grünfläche umdeklariert werden. Damit muss die Bebauung statt 100 Meter nur noch 35 Meter Abstand zu den Bäumen haben – unter der Voraussetzung, dass anderswo ein neuer Wald angelegt wird. Das soll an der Immenser Straße geschehen.

Auch Familie Haacke ist nach wie vor im Spiel. Sie will ihre vor Jahren angekündigten Pläne für den zweiten Bauabschnitt des Hacheparks neben dem E-Center-Parkplatz realisieren. In zwei Gebäudekomplexen sollen mehr als 50 Wohnungen sowie Gewerbeflächen entstehen.

Die Geschwister Haacke wollen den zweiten Bauabschnitt ihres sogenannten Hacheparks nördlich der Weserstraße noch immer bauen. Quelle: J.A.K.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege