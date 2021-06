Burgdorf

Dass die Corona-Pandemie finanziell nicht spurlos an der Stadt vorbeigehen würde, hat Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) schon wiederholt zum Ausdruck gebracht. Das Ergebnis der jüngsten Steuerschätzung von Mai bestätigt diese Vorahnung jetzt, wie Kämmerer Lars Hammermeister Burgdorfs Finanzpolitikern in dieser Woche auseinandersetzte.

Die schwindenden Steuereinnahmen seien nicht erfreulich. Es hätte die Stadt aber härter treffen können, sagte der Leiter der Abteilung Finanzen und Steuern in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Finanzangelegenheiten. So habe es vor allem einen Einbruch gegeben beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer – eine Folge der Kurzarbeit. Für Burgdorf bedeute dies eine Mindereinnahme von 371.000 Euro allein aus dieser Steuer. Die Stadt hatte mit 15.624.000 Euro gerechnet. Bekommen werde sie dieses Jahr voraussichtlich nur 15.253.000 Euro. Im nächsten Jahr werde die Mindereinnahme sogar 466.000 Euro betragen.

Weniger Vergnügungssteuer wegen geschlossener Spielhallen

Nicht ganz so schlimm trifft es die Stadt bei der Umsatzsteuer. Dort ergebe sich aus der aktuellen Steuerschätzung lediglich eine Mindereinnahme von 10.000 Euro für dieses Jahr und für nächstes Jahr keinerlei Veränderung. Deutlich weniger Geld erhält die Stadt allerdings aus der Vergnügungssteuer, weil Gaststätten und Spielhallen seit November geschlossen waren. Jeden vollen Monat der Schließung gingen der Stadt 41.500 Euro an Steuereinnahmen verloren, ließ Hammermeister wissen. Und ob es anschließend wieder besser werde, sei zurzeit noch nicht absehbar.

Dass die Pandemie die Stadt finanziell nicht so katastrophal trifft wie im vergangenen Jahr allseits angenommen, liegt laut Kämmerer an der Gewerbesteuer. So prognostiziere die Steuerschätzung für dieses und nächstes Jahr sogar höhere Gewerbesteuereinnahmen. Burgdorf liegt laut Hammermeister zurzeit 200.000 Euro über den im Haushaltsplan veranschlagten 8,5 Millionen Euro. „Da rechne ich nicht mit einem Einbruch.“ 32 Gewerbetreibende allerdings beantragten unter Berufung auf die Pandemie bei der Stadt eine zinslose Stundung oder die Ratenzahlung für Ihre Steuerschuld.

Von Joachim Dege