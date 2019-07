Burgdorf

Die Stadt Burgdorf macht Nägel mit Köpfen: Statt die Fahrbahn der Schloßstraße nach dem Wasserrohrbruch und dem Verlegen einer neuen Trinkwasserleitung nur mit einer dünnen Asphaltschicht zu überziehen, wird sie komplett erneuert. Dafür werden die Fahrbahnschichten laut Tiefbauamtsleiter Rainer Herbst bis zu einer Tiefe von maximal 60 Zentimetern herausgerissen und neu aufgebaut. Das sei eine langfristige Lösung. „Eine neue Fahrbahn hält 40 Jahre, eine neue Deckschicht nur etwa acht Jahre“, erklärt Herbst.

Baufirma hat freie Kapazitäten für unerwartete Sanierung

Möglich ist die außerplanmäßige Komplettsanierung, weil die Baufirma Saatmann, die derzeit an der Immenser Straße im Einsatz ist, die Arbeiten an der Schloßstraße dazwischenschieben kann. „Die Firma hat schon zugesagt, sofort anzufangen, sobald die Avacon ihre Arbeiten an der Trinkwasserleitung abgeschlossen hat“, sagt Herbst. Die Kosten teilen sich die Stadtwerke und die Stadt Burgdorf. Die Anlieger sollen laut Herbst vorerst nicht zur Kasse gebeten werden. Das könnte allerdings zu einem späteren Zeitpunkt geschehen, wenn die enge Schloßstraße – das Eingangstor zur Innenstadt – umgestaltet wird. Auf jeden Fall kommen die Anwohner jetzt Jahre früher zu einer neuen Straße. Denn eigentlich sollte die Schloßstraße 2019 nur eine neue Deckschicht erhalten.

Am Dienstag hatten sich Herbst und Schewe mit den Vertretern von Avacon, zuständig für das Trinkwassernetz der Stadt, und der Tiefbaufirma RTH zu einem Ortstermin auf der Baustelle getroffen. Dort war die Idee mit der Komplettsanierung entwickelt worden. Vor allem die RTH-Mitarbeiter halten diese Lösung für sinnvoll, weil die Fahrbahn durch den Wasserrohrbruch unterspült wurde. Vereinbart wurde zu sanieren, wenn die Firma Saatmann für diese unerwarteten Arbeiten Kapazitäten frei hat. Wie lange die Schloßstraße, die wegen der Einbahnstraßen die einzige Verbindung von der Poststraße zum Schützenplatz und zur Marktstraße ist, für die Bauarbeiten gesperrt bleibt, ist noch nicht geklärt.

Sind die Häuser an der Schloßstraße auf Sand gebaut?

Das Hindernis: Etwa 50 Zentimeter tief und einen knappen Meter von der Gosse auf der Nordseite der Schloßstraße entfernt steht eine Spundwand im Untergrund der Schloßstraße. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Derweil ist die Tiefbaufirma beim Verlegen der Hausanschlüsse zur neuen Trinkwasserleitung auf ein unerwartetes Hindernis gestoßen: eine Spundwand im Untergrund der Fahrbahn, keinen Meter von der Gosse auf der Nordseite entfernt. Die oberste Kante beginnt in etwa 50 Zentimetern Tiefe. Die Spundwand steht auf der gesamten Länge der Schloßstraße, „sodass wir nicht an die Häuser herankommen“, erklärt ein RTH-Mitarbeiter. Herbst ist der Meinung, dass die Wand vor langer Zeit bei Tiefbauarbeiten vergessen wurde. Die RTH-Mitarbeiter schließen hingegen nicht aus, dass die eiserne Stütze absichtlich eingezogen wurde, um zu verhindern, dass der Sand unter den Gebäuden auf der Nordseite ins Rutschen gerät. „Die Spundwand hat vermutlich verhindert, dass bei dem Rohrbruch Wasser unter die Häuser gespült wurde“, sagt einer von ihnen. Auf jeden Fall wurde beschlossen, in die eiserne Wand Löcher zu schneiden, damit Leerrohre für Hausanschlüsse verlegt werden können.

Von Anette Wulf-Dettmer