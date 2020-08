Burgdorf

Die Stadt ebnet Burgdorfs Senioren den Weg. Mitarbeiter des Sorgenser Straßenbauunternehmens Degenhard haben in den vergangenen Tagen den Zugang zu der vom Roten Kreuz betriebenen städtischen Begegnungsstätte Aktiv-Treff an der Wilhelmstraße barrierefrei gestaltet. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen.

Mehr als 1000 Menschen im Seniorenalter steuern regelmäßig die Begegnungsstätte an, um sich dort für die unterschiedlichsten Aktivitäten zu treffen. Viele von ihnen sind gehbehindert und bedürfen eines Rollators. Für sie war es deshalb bisher alles andere als einfach, den Treff über das unebene Pflaster zu erreichen.

Stadt beseitigt für 8000 Euro Barrieren

Als SPD-Ratsherr Matthias Paul im November vor zwei Jahren in einem Antrag eine barrierefreie Umgestaltung anregte, lief er bei der zuständigen Tiefbauverwaltung im Rathaus zwar offene Türen ein. Gleichwohl dauerte es fast zwei Jahre, bis Bauarbeiter anrückten. In der vergangenen Woche nahmen diese im Auftrag der Stadt das Kopfsteinpflaster vor der stark frequentierten Einrichtung auf und verlegten stattdessen rote Betonsteinpflaster. Kostenpunkt: 8000 Euro.

Damit führt nun ein anderthalb bis zwei Meter breiter sogenannter Rollatorstreifen von der Feldstraße bis vor die Eingangstür des Aktiv-Treffs. Der DRK-Vorsitzende Gero von Oettingen zeigt sich darüber ebenso dankbar wie der Leiter des jeden Monat von 31 Gruppen besuchten Aktiv-Treffs, Reinhard Bielefeld. Von Oettingen wünschte sich freilich noch eine Zugabe, nämlich eine Verlängerung des rollatortauglichen Wegs bis zur Hannoverschen Neustadt.

Der Aktiv-Treff ist ab sofort auch für Rollator-Nutzer leicht zu erreichen. Quelle: Joachim Dege

Momentan ist der Aktiv-Treff geschlossen. Schuld daran ist die Corona-Pandemie und die Infektionsgefahr für die Nutzer, die allesamt der Risikogruppe angehören. Dabei soll es aber nicht bleiben. Auf Initiative von Bielefeld hat der DRK-Ortsverband gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt inzwischen ein Hygienekonzept entwickelt, das eine Wiedereröffnung möglich machen soll. Laut von Oettingen und Bielefeld habe das Gesundheitsamt der Region Hannover, der man das Konzept vergangene Woche vorgelegt habe, binnen kürzester Zeit grünes Licht gegeben.

Weil aber noch einiges an Vorarbeit zu leisten sei, werde der Aktiv-Treff den Betrieb frühestens im Oktober wieder aufnehmen. So hat es laut von Oettingen der Vorstand des DRK-Ortsvereins soeben beschlossen. Bielefeld will jetzt zunächst auf die Sprecher aller Gruppen im Treff zugehen, das Konzept im Detail erläutern und erheben, wer unter diesen Bedingungen bereit ist, die Gruppentreffen wieder aufzunehmen.

Mund-Nase-Schutz ist beim Betreten Pflicht

Das Konzept sieht vor, dass alle Besucher mit Mund-Nasen-Schutz einzeln eintreten und diese tragen, bis sie die Gruppenräume erreicht haben. Im Eingangsbereich muss jeder seine Hände desinfizieren. Auf einem Pult liegen Listen aus, in die sich jeder eintragen muss, damit im Fall einer Infektion eine Nachverfolgung möglich ist. Im Mehrzweckraum soll berührungsfreie Bodengymnasik erlaubt sein. Pro Gruppe dürfen daran allerdings maximal acht Personen teilnehmen. Auf acht Personen beschränkt bleiben auch die Treffen im Seminarraum der Einrichtung.

In der Cafeteria dürfen maximal zehn Menschen unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln gleichzeitig zusammenkommen. Einen Gastro-Betrieb soll es nicht geben, lediglich einen Ausschank von Kaltgetränken. Aus der Einrichtung heraus auf die Wilhelmstraße führen Ausgänge im Mehrzweckraum und in der Cafeteria. Sämtliche Türklinken, Lichtschalter sowie die Toiletten werden einmal am Tag desinfiziert. Dafür, dass sich alle Besucher an die Hygieneregeln halten, sorgen von den jeweiligen Gruppen zu bestimmende Beauftragte. „Wir wollen eine vorsichtige, umsichtige Öffnung“, sagt DRK-Chef von Oettingen.

