Burgdorf

Längst nicht nur in Burgdorf steht das Anlegen von Schottergärten bei Bauherren hoch im Kurs. Besonders ausgeprägt ist das Phänomen im Neubaugebiet An den Hecken am Rande der Südstadt. Das missfällt nicht nur Aktivisten des Naturschutzbunds (Nabu). Auch die Stadtverwaltung ist bereits aufmerksam geworden auf die neue Unart der nach niedersächsischer Bauordnung untersagten Bodenversiegelung.

Stadt erhält immer wieder Beschwerdeschreiben

Wer den Potsdamer Winkel, den Weimarer Bogen und die Schweriner Reihe abgeht, dem bleibt der Anblick einer Vielzahl trister Schottersteinflächen vor den schmucken Einfamilienhäusern nicht erspart. Immer wieder einmal gehen deshalb bei der Stadt Beschwerdeschreiben ein. Um das Wohlergehen der Natur besorgte Bürger wie Karl-Hermann Hinze und Brigitte Brauer fordern die Stadt auf, ihrer Pflicht zur Kontrolle zu genügen und dafür zu sorgen, dass geltendes Baurecht eingehalten und durchgesetzt wird.

„Allenthalben werden Streuwiesen angelegt, jeder Winkel genutzt, das Insektensterben aufzuhalten, und die Steingärten werden stillschweigend hingenommen“, wundert sich Brauer, die sich nach einem Spaziergang ob der vielen Schottergärten entsetzt zeigt. Hinze fordert rigoros den Rückbau und eine Überwachung durch die Stadt. Eine Anwohnerin, die nicht mit Namen genannt werden möchte, ärgert sich darüber, dass viele ihrer neuen Nachbarn ihre Garagen und Carports bis heute nicht begrünt haben, obwohl es im Bebauungsplan vorgeschrieben sei. Sie wolle sich an die Stadtverwaltung wenden und fragen, wie das angehen könne, kündigt die Frau an.

Stadt Burgdorf hat 30 Verstöße festgestellt

Die Stadtverwaltung hat bereits reagiert und Kontrolleure in das Wohngebiet geschickt. Diese hätten „in puncto Schottergärten 30 Verstöße festgestellt“, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Diese seien hinsichtlich ihrer Schwere noch nicht abschließend bewertet worden. In weiteren 27 Fällen seien Bauherren ihrer Pflicht zur Dachbegrünung nicht nachgekommen.

Die Stadt kündigt an, dass die betroffenen Hausbesitzer Post aus dem Rathaus erhalten werden. Ihnen droht ein verwaltungsrechtliches Verfahren. „Je nach Einzelfall wird der Verlauf nach einer Anhörung zu einer Beseitigungsverfügung oder ähnlichen baurechtlichen Verfahren führen“, kündigt die Behörde an.

Zur Galerie Triste Steinschotterflächen ersetzen im Neubaugebiet An den Hecken allenthalben blühende Vorgärten und schaden damit der Artenvielfalt.

Besonders schlimm ist die Situation am Potsdamer Winkel. Fast jeder zweite Vorgarten dort ist grau und blütenlos. Bernd Rose, Vorstandsmitglied beim Nabu, und sein Vorsitzender, Michael Scheer-Behrens, zeigen beim Rundgang durch das Wohngebiet dafür wenig Verständnis. Nicht nur, dass die Schotterflächen das ganze Jahr über die gleiche trostlose Anmutung hätten. Sie böten auch keinerlei Lebensraum für Flora und Fauna, unterdrückten jede Bodenfunktion als Wasserspeicher, zumal unter den Steinen häufig Folien verlegt seien, damit nichts hochwachsen könne.

In Schottergärten grünt es schnell von ganz allein

Das sei ein Trend, sagt Scheer-Behrens, ein gelernter Agraringenieur. „Die Leute wollen wenig Arbeit mit ihrem Vorgarten haben.“ Das funktioniere freilich nur für kurze Zeit. Schon bald siedelten sich Moose an. Flugsamen ließen Gräser austreiben. Selbst Baumkeimlinge fänden über kurz oder lang den Weg in die Schottergärten. Das alles wieder zu entfernen mache viel Arbeit. Oder die Leute agierten mit der chemischen Keule, um das unfreiwillige Grün in Schach zu halten.

Ein gelungenes Beispiel für einen Vorgarten, der Lebensraum für Flora und Fauna bietet. Quelle: Joachim Dege

Wie es besser geht und Bauherren schmucke Blühflächen mit reichlich Futter für Insekten und sonstiges Kleingetier schaffen und so der Artenvielfalt zu ihrem Recht verhelfen, zeigt eine vom Nabu mit Unterstützung der Stadt aufgelegte Broschüre mit dem Titel „Vorgärten in Burgdorf“. Die bekomme jeder Bauherr von der Bauverwaltung kostenlos ausgehändigt, wenn er von der Stadt ein Grundstück erwerbe, sagt Rose. Das Heft enthalte zudem jede Menge Pflanztipps.

Einige Bewohner des Wohngebiets An den Hecken scheinen sie gelesen und beherzigt zu haben. Denn neben aller Schottertristesse gibt es auch Beispiele überaus gelungener Vorgartenkultur. Sogar in Reihe gepflanztes Spalierobst mit höchstem Genussfaktor reift dort auf kleinstem Raum heran und erfreut obendrein das Auge.

Von Joachim Dege