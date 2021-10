Burgdorf

Freie Baugrundstücke sind Mangelware in Burgdorf. Die Nachfrage Bauwilliger ist so groß, dass die Stadt Burgdorf eine Warteliste mit mehr als 1400 Anfragen führt. Das macht die Vermarktung von Neubaugebieten kompliziert. 14 eng beschriebene Seiten lang ist deshalb das von der Liegenschafts- und Stadtplanungsabteilung im Rathaus verfasste Papier, das beschreibt, wer eines der 34 von der Stadt vermarkteten Grundstücke im Neubaugebiet am Ehlershäuser Weg erwerben darf.

Der Ortsrat der Dörfer Ramlingen und Ehlershausen hat sich damit beschäftigt und es mit eigenen Ideen angereichert. Den Ortsratspolitikern schwebt vor, dass mehr Ortsansässige als ursprünglich von der Stadtverwaltung vorgeschlagen zum Zuge kommen sollen – nämlich sechs statt nur vier. Und: Die Stadt soll das Ehrenamt hochhalten, indem sie bei der Vergabe Feuerwehrleute vorrangig berücksichtigt, sofern diese sich mindestens zwei Jahre lang ehrenamtlich für den Brandschutz engagiert haben.

Stadtbrandmeister macht sich für Feuerwehrquote stark

Dieser Vorschlag stammt von Stadtbrandmeister Dennis-Frederik Heuer. Heuer beruft sich auf ein von der Stadt eingeholtes Gutachten mit Hinweisen, wie die Kommune den Freiwilligeneinsatz der Retter so attraktiv machen kann, dass immer genug Nachwuchs und Einsatzkräfte zur Verfügung stehen. Eine Berücksichtigungsquote bei der Bauplatzvergabe sei ein motivierendes Signal, findet Heuer. Nicht nur der Ortsrat, sondern auch der Bauausschuss des Rates sieht das mittlerweile genauso. Beide Gremien empfehlen zwei Bauplätze als Feuerwehrquote – ein Novum für Burgdorf.

Eigentlich sind es 39 Baugrundstücke in dem Neubaugebiet. Fünf allerdings sind in Privatbesitz. Alle anderen vermarktet die Stadt. Die spürt nach Darstellung von Liegenschaftsamtschef André Scholz deutlich, wie sich in Ehlershausen der Markt gewandelt hat. Als die Stadt vor 21 Jahren das Baugebiet Schwarzenbergsfeld auf den Markt brachte, hätten sich die Käufer aussuchen können, wo sie bauen wollten. Heute sei das anders: „Die Leute reißen uns die Baugrundstücke aus der Hand.“ Ein quotiertes Losverfahren sei daher unerlässlich.

Stadt nimmt 220 Euro pro Quadratmeter Bauland

Die 34 Grundstücke, die die Stadt verkauft, sind für Einfamilienhäuser vorgesehen. Auf zwei weiteren 1700 und 4300 Quadratmeter großen Flächen sollen Bauträger Mehrfamilienhäuser errichten. Der Bebauungsplan schreibt für den Bereich mit den Einfamilienhäusern zwölf einzeln stehende Häuser vor. 22 der 511 bis 919 Quadratmeter großen Areale können Käuferinnen und Käufer mit Einzel- und Doppelhäusern bebauen.

Pro Quadratmeter Bauland nimmt die Stadt 220 Euro. Eine Ausnahme bilden die direkt an der Ramlinger Straße gelegenen Grundstücke. Dort müssen die Bauwilligen auf eigene Kosten einen Lärmschutzwall errichten. Sie zahlen deshalb nur 110 Euro pro Quadratmeter Bauland.

Den größten Teil der Grundstücke (15) will die Stadt an Familien mit einem und mehr Kindern verkaufen. Mindestens zwei Grundstücke davon sollen an Käuferinnen und Käufer gehen, die ihren Arbeitsplatz in Burgdorf, einen Gewerbebetrieb oder als Freiberufler ihren Firmensitz in Burgdorf haben. Die verbleibenden elf nicht quotierten Bauplätze will die Stadt frei verlosen, wobei auch hier ein Anteil Burgdorfern vorbehalten bleiben soll. Die Vermarktung soll voraussichtlich Anfang kommendes Jahres beginnen.

Von Joachim Dege