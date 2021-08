Burgdorf

Gleich sechs neue Azubis unterstützen seit dem 1. August die Kitas der Stadt – erstmals bildet Burgdorf die Sozialassistenten berufsbegleitend aus und bezahlt sie nach Tarifvertrag. Mit diesem Konzept, das zeigt sich in einem Gespräch mit der Koordinatorin Verena Fleitmann sowie den Quereinsteigerinnen Carmen Stockfisch und Andrea Krämer nach den ersten zehn Tagen, trifft die Verwaltung das Interesse der Bewerberinnen und Bewerber.

„Lernort Praxis“ heißt das Konzept, das die Kita-Fachberaterin Heidi Mikoleit entwickelt hat. Es sieht neben der Vergütung auch vor, dass jede und jeder neue Auszubildende eine Mentorin in der Kita bekommt. „Für diese Aufgabe haben sie eine Fortbildung absolviert“, sagt Fleitmann und fügt hinzu, dass sie zudem in der Kita extra Stunden für die Azubis erhalten. Fleitmann koordiniert den Austausch zwischen den Einrichtungen, zwischen den Azubis untereinander und mit den Mentorinnen, aber auch den Fachschulen und der Verwaltung. Mit diesem Engagement, so hatte Mikoleit das Ziel benannt, wolle sich die Stadt als gute Ausbilderin etablieren und Fachkräfte in den Kitas dauerhaft an sich binden. Die Finanzierung sichert sich Burgdorf nach Aussage Fleitmanns über das Gute-Kita-Gesetz.

Friseurmeisterin wechselt in die Krippe

Bei dieser Ausbildung arbeiten die neuen Kolleginnen und Kollegen zwei Tage in der Kita, drei Tage lernen sie in der Schule. Diese haben Stockfisch, Krämer und die vier anderen Azubis bislang noch nicht besucht – wegen der Ferien. Dafür unterstützen sie bereits die Teams bei der Betreuung der Jüngsten. Im Gegensatz zu anderen Berufseinsteigern aber können beide schon auf umfangreiche Erfahrung bei der Arbeit schauen, wenn auch in ganz anderen Bereichen. Genau 30 Jahre stand Friseurmeisterin Stockfisch in einem Salon, ehe sie sich im Lockdown zu einem Neustart entschied.

„Ich habe damals gemerkt, wie gut es ist, Kindern Zeit zu geben, die sie brauchen“, sagt die 46-Jährige, Mutter zweier Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren. Als ihre Töchter jung gewesen seien, habe sie im Spannungsfeld zwischen Familie, Haushalt und Beruf gestanden. „Da hat die Zeit manches Mal gefehlt“, sagt sie und fügt hinzu, nun nehme sie sich Zeit für sich selbst. Die Entscheidung zur neuen Ausbildung sei ein langer Prozess gewesen, den sie mit der Familie abgestimmt habe. Und einen Ausschlag, sagt Stockfisch, habe auch die Vergütung gegeben: „Ich habe ja immer mitverdient.“ Daran ändere sich mit dem Start in der Krippengruppe der Kita Weststadt dank des neuen Modells auch nichts.

Krämer besinnt sich auf Berufswunsch

Krämer hatte nach ihrem Hauptschulabschluss zunächst Floristin gelernt, dann aber 26 Jahre in einem Touristikunternehmen gearbeitet. „Wegen der Corona-Pandemie standen nun Stellenabbau und Outsourcing an“, sagt sie. „Es hätte also Veränderungen gegeben, die für mich einen Schritt zurück bedeutet hätten.“ Sie besann sich auf ihren zweiten Berufswunsch nach der Schule, Erzieherin, und bewarb sich bei der Stadt. „Damals hätte ich nichts verdient, aber noch Schulgeld bezahlen müssen“, begründet sie die damalige Entscheidung zur Floristin. Nun bekomme sie die Chance für einen Neustart, sagt die 51-Jährige, die ab sofort die Drei- bis Sechsjährigen in der Kita Ramlingen-Ehlershausen betreut. Ihr Mann, fügt sie, sei von dem Wechsel begeistert, ebenso wie viele Gleichaltrige.

Das sind die 20 neue Mitarbeiter für die Stadt Insgesamt beginnen 17 Auszubildende sowie drei Freiwilligendienstleistende ihren Dienst bei der Stadt Burgdorf. Zu den Auszubildenden zählen in diesem Jahr erstmals Nachwuchskräfte in den Kitas. Verena Fleitmann, Praxiskoordinatorin für die Kita-Ausbildung, begleitet die neuen Kräfte während ihrer Ausbildungszeit. Neben Andrea Krämer und Carmen Stockfisch starten Leon Liliental, Antonia Schäfer, Annika Dohm und Lea Wolf die Ausbildung zum oder zur Sozialpädagogischen Assistenten oder Assistentin. Die berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher nehmen Lara Emely Sickert, Frank Teubert, Marlen Hoff und Leona Eikenberg auf. Ein weiteres Novum sind die Quereinsteiger für den Bereich der Verwaltung. Marvin Spare und Tobias Petermann erlernen den Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte. Mareike Ripke beginnt ihr duales Studium im gehobenen Verwaltungsdienst. Patrick Schröder absolviert die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Niklas Gereke leistet für ein Jahr den Bundesfreiwilligendienst bei der Burgdorfer Feuerwehr ab. Zum 1. September folgen zwei weitere Freiwilligendienstleistende für den Bereich der Jugendpflege.

„Oft ist die Rede vom Mut, aber ich bin nicht mutig, sondern freue mich einfach“, sagt Krämer und lobt, ebenso wie Stockfisch, die Aufnahme in der Kita: Das Team, die Kinder und die Eltern hätten einen Einstieg bereitet, wie man ihn sich wünscht. Gleiches gelte für die Stadt, ergänzt Stockfisch, die alle Azubis begrüßt habe. Durchaus Angst vor der eigenen Courage, aber auch Freude vor dem Neuen, so beschreibt sie ihre Gefühlslage. Schließlich habe sie die vergangenen 22 Jahre immer im gleichen Salon gearbeitet. „Da gehörte ich fast zum Inventar“, sagt sie schmunzelnd. Doch die ersten Tage hätten sie bestärkt, dass die Entscheidung richtig gewesen sei. Schon jetzt, ergänzt Fleitmann, könnten sich Interessierte für den Start im nächsten Sommer bewerben.

Von Antje Bismark