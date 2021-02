Burgdorf

Den Mangel an Erziehern in ihren Einrichtungen möchte die Stadt mit einem neuen Konzept beheben: Dazu gehören in erster Linie sechs neue Stellen für Auszubildende, die die Verwaltung erstmals einrichtet und nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt. Zudem sollen sich speziell ausgebildete Mentoren um den Nachwuchs kümmern, eine eigens noch gesuchte Praxiskoordinatorin soll den Kontakt zwischen Azubis, Kitas und Schule halten.

„Lernort Praxis“ heißt das Konzept, das Kita-Fachberaterin Heidi Mikoleit in den vergangenen Monaten mit Erzieherinnen und Kita-Leiterinnen erarbeitet hat. „Uns allen ist wichtig, dass wir in Burgdorf ausbilden und dass wir die Auszubildenden an die Stadt binden, weil sie uns als guten Arbeitgeber schätzen und Lust haben, hier zu bleiben“, sagt Mikoleit. Dazu stelle die Verwaltung das bisherige Konzept auf neue Füße, auch dank des Gute-Kita-Gesetzes vom Bund. Seit dem Wochenende und noch bis zum 20. Februar sucht die Stadt ihren Angaben zufolge sechs Absolventen, die ab dem Sommer eine Erzieher-Ausbildung anstreben. Sie dürfen erstmals mit einer Vergütung rechnen, bislang liefen die schulbegleitenden Praktika während der Ausbildung ohne Einkommen.

Mentoren in den Kitas erhalten mehr Zeit für die Ausbildung

„Die Erfahrung zeigt, dass es genau an dem Punkt hakt“, sagt Mikoleit. Denn mitunter müssen die angehenden Fachkräfte auch noch die schulische Ausbildung bezahlen, und das könnten sich längst nicht alle Familien leisten. Deshalb müssen sich die künftigen Azubis zwar einen Schulplatz selbst suchen, dürfen dann aber mit einem monatlichen Gehalt rechnen. Damit, so hoffen Mikoleit und ihr Team, finden sie die dringend benötigten jungen Kollegen. Denn längst nicht alle Stellen kann die Stadt, Trägerin von acht Kitas, zeitnah besetzen, wie ein Blick auf die kommunale Homepage zeigt.

Schon jetzt stehe fest, dass die Azubis in der Kita Weststadt und Südstern eingesetzt werden, sagt die Fachberaterin. Dort arbeiten ihren Angaben zufolge bereits Fachkräfte, die eine Zusatzqualifikation als Mentor absolviert haben. „Sie begleiten die Azubis bei ihrer Ausbildung und in der Schule“, sagt Mikoleit und fügt hinzu, dass die Stadt auch das Arbeiten in der Gruppe neu gewichtet. „Wenn sich bislang eine Fachkraft um einen Schüler kümmert, dann fehlt sie in der Gruppe“, sagt sie. Das erschwere die Arbeit und die Ausbildung gleichermaßen und soll ab dem Sommer der Vergangenheit angehören. „Wir rüsten personell nach, damit die Ausbilder, also die Mentoren, mehr Zeit bekommen“, gibt sie das Ziel vor.

Stadt stellt erstmals Praxiskoordinatorin ein

Zu diesen beiden Neuerungen kommt in den nächsten Wochen eine dritte hinzu: Die Stadt schafft erstmals eine halbe Stelle als Praxiskoordinatorin, die den Kontakt der Azubis untereinander, zu den Mentoren und zu der jeweiligen Schule halten soll. Wer sich darauf bewerbe, solle möglichst eine Ausbildung als Erzieherin und als Mentorin durchlaufen haben, wünscht sich Mikoleit. Und der- oder diejenige sollte die unterschiedlichen Schulmodelle kennen: „Leider unterscheiden die sich grundlegend“, weiß sie aus Erfahrung. So lehre beispielsweise die Pestalozzischule in Burgwedel anders als die Alice-Salomon-Schule in Hannover – wer sich um den Nachwuchs in Burgdorf kümmere, müsse also die Unterschiede wissen. Vorerst werde sich die Praxiskoordinatorin um die Azubis in städtischen Kitas kümmern. „Mittelfristig geht es dann darum, sich auch mit den freien Trägern abzustimmen“, sagt Mikoleit. Dieses Vorhaben habe sie bislang wegen der Corona-Pandemie samt der Einschränkungen im Kita-Bereich verschoben.

Von Antje Bismark