Burgdorf

Die Stadtverwaltung bietet im Sommerhalbjahr von Mai bis Oktober an jedem ersten Mittwoch im Monat Führungen auf dem Friedhof am Niedersachsenring in der Südstadt an – mittlerweile bereits im vierten Jahr. Die nächste Führung findet am Mittwoch, 7. August, statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Friedhofskapelle.

Urnengräber brauchen weniger Pflege

Die Bestattungskultur habe sich in den vergangenen Jahren verändert und weiterentwickelt, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Ein persönlicher Ort zum Trauern und Erinnern sei zwar nach wie vor wichtig für die Trauerbewältigung. Aber für viele Angehörige sei eine langjährige Grabpflege nicht möglich. In den vergangenen Jahren seien daher auf dem Friedhof am Niedersachsenring pflegefreie Urnengrabanlagen geschaffen worden, die diese Anforderungen erfüllten.

Die Führungen dauern etwa eineinhalb Stunden. Dabei lernten die Teilnehmer die verschiedenen Themengrabfelder kennen und könnten auch Fragen zu allen anderen Grabarten stellen, wirbt die Stadt für ihr Bestattungsangebot.

Von Antje Bismark