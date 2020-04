Stadt bereitet Öffnung der Burgdorfer Bücherei vor

Burgdorf

Die Stadtbücherei an der Sorgenser Straße beendet die Corona-Zwangspause. Ab Montag, 27. April, seien wieder Ausleihen von Medien möglich, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte.

Seit Donnerstag arbeiten die Mitarbeiter der Einrichtung daran, die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Diese dienen dazu, den Infektionsschutz zu wahren. Laut Stadt würden getrennte Arbeitsbereiche eingerichtet für die Ausgabe von Medien und für deren Rückgabe. Außerdem hat der Corona-Krisenstab der Stadt entschieden, dass jeweils nur 15 Leser gleichzeitig die Stadtbücherei betreten dürfen. Nur so sei der erforderliche Sicherheitsabstand an der Ausleihe- sowie an der zusätzlich aufgebauten provisorischen Rückgabetheke einzuhalten.

Es gelten besondere Regeln für den Büchereibesuch

Alle Medien, die Leser in den nächsten Tagen zurückgeben, will die Bücherei zunächst unter Quarantäne stelle, um so mögliche Übertragungswege zu unterbrechen. Dazu lässt die Stadt Quarantäne-Regale aufstellen. Die Büchereileitung bittet Leser um einen besonnenen Umgang miteinander und darum, sich vor Betreten mit einem Mundschutz auszurüsten. Die Verweildauer sollte möglichst kurz ausfallen. Eltern sollten kleine Kinder nach Möglichkeit nicht mit in die Bücherei nehmen.

Mit Blick auf die Ausleihfristen teilt die Stadt mit, dass diese für alle Medien verlängert worden seien. Aktuelle Leihfristen würden kommende Woche noch einmal bis Mitte Mai verlängert. Mahngebühren werde die Bücherei nicht erheben.

Wer den Besuch der Stadtbücherei meide, aber auf Lesestoff nicht verzichten will, kann sich über das Internetportal www.nbib24.de eindecken. Dort können rund um die Uhr Bücher, Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen kostenlos ausgeliehen werden.

Von Joachim Dege