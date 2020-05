Stadt beantragt weitere 20 Stellen für die Verwaltung

Burgdorf

Die Stadtverwaltung braucht für ihre Arbeit mehr Personal – das schlägt sich im erweiterten Stellenplan nieder, über den die Politiker jetzt zusammen mit dem Nachtragsetat 2020 entscheiden müssen. Derzeit beraten die Ratsfraktionen über die geforderten neuen Stellen. Unter anderem geht es um mehr Personal in der Jugendverwaltung, um einen Koordinator für Hausmeisterdienste, eine Verwaltungsfachkraft in der Jugendpflege und sechs neue Stellen zur berufsbegleitenden Ausbildung als Sozialassistentin.

Zunächst hatte die Verwaltung im Doppelhaushalt 2019/2020 einen Zuwachs von acht Stellen vorgesehen – von 494,50 auf 502,50 Stellen. Nach dem jetzt vorliegenden Plan kämen noch einmal weitere 19,75 Stellen dazu. Nach einer ersten Debatte im Ausschuss für Finanzen, Haushalt und Verwaltungsangelegenheiten steht noch nicht fest, ob die Politiker der Forderung der Verwaltung in Gänze folgen. Denn in der vorgelegten Auflistung zeigt sich der stete Anstieg der Zahl an Beamten und Beschäftigten in den Rathäusern: Gab es 2018 noch 453,50 Planstellen, so könnten es nun 522,25 werden. Davon entfielen 2018 insgesamt 143 Planstellen auf den Kita-Bereich, in diesem Jahr liegt die geforderte Zahl bei 169,50 Stellen.

Stellt die Stadt zweites Mitglied aus dem Personalrat frei?

Angesichts dieser Entwicklung hatte der Vorsitzende des Personalrats, Christoph Engelen, beantragt, ein weiteres Mitglied für das Gremium mit 30 Wochenstunden freizustellen. Bislang stehen einem weiteren Vertreter 15 Stunden wöchentlich zur Verfügung, diese Freistellung von der Arbeit gewährt die Verwaltung über nicht besetzte Stellenanteile aus Teilzeittätigkeiten. Rechtlich, erklärt die Stadt in der Beschlussdrucksache, sei eine solche weitere Freistellung möglich – aber nicht notwendig. Das sei erst ab 550 Stellen vorgesehen.

In einer ersten Beratung signalisierte Lukas Kirstein (Freie Burgdorfer) seine Zustimmung zum zweiten freigestellten Personalrat. „Wer in dem Gremium mitarbeitet, der macht einen enormen Job und leistet wirklich viel“, sagte er mit Blick auf seine beruflichen Erfahrungen. Diese zeigten aber auch, dass sie – ohne entsprechende Freistellung – im Job fehlten, sodass oftmals die Kollegen die Arbeit mitübernehmen müssten. „Aus meiner persönlichen Sicht ist es kein Luxus, wenn wir verhindern, dass wir die Arbeit auf andere Köpfe verschieben“, sagte Kirstein, während Gerald Hinz ( SPD) weiteren Diskussionsbedarf sieht. Für die CDU sagte Klaus Köneke, die Ausstattung des Personalrats reiche aus, auch Kurt-Ulrich Schulz (WGS) teilte diese Einschätzung.

Köneke : Vergütung für Sozialassistenten ist zu hoch

Kritik an der vorgesehenen berufsbegleitenden Ausbildung zu Sozialassistenten äußerte zudem Köneke. Sechs dieser Stellen hat die Verwaltung in den jetzigen Stellenplan für 2020 aufgenommen – damit reagiert sie nach eigenen Angaben auf die Regelung des Landes Niedersachsen. Denn die Bewerber würden sowohl eine schulische Ausbildung erhalten als auch praktisch in den Kitas mitarbeiten. Deshalb könnten sie vom Träger, in diesem Fall der Stadt, eine Vergütung erhalten, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung. Aus Sicht Könekes falle die von der Stadt geplante Vergütung aber zu hoch aus.

