Burgdorf

Die Stadt hat Abstand von ihrem Plan genommen, ein eigenes zentrales Corona-Schnelltestzentrum einzurichten. Dies gab Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) am Donnerstagnachmittag bekannt. Fachleute hätten die Stadt davon überzeugt, dass ein solches Testzentrum in geschlossenen Räumen nicht sicher zu betreiben sei.

Bei ihrer Teststrategie setzt die Stadt Burgdorf im ersten Schritt auf Apotheken. Die Apotheke Apofox von Helmut Schnaith an der Marktstraße 28 und die beiden Filialen der Oliven Apotheke von Mehran Arjomand Kermanie an der Weserstraße 3 in der Weststadt und an der Ramlinger Straße 66 in Ehlerhausen bieten bereits kostenlose Schnelltests an. ApoFox kann zurzeit 140 Menschen an einem Tag testen. Die Filialen der Oliven Apotheke 150 am Tag. Zusammengerechnet macht das 1740 Tests in der Woche. Derweil kündigt ApoFox an, dass sie auf 800 Tests am Tag hochfahren könne.

Die Testkapazitäten reichen zurzeit noch nicht aus

Das alles reicht nicht, räumt Bürgermeister Pollehn ein. Laut Zusage der Bundesregierung soll sich jeder der zurzeit 32.000 Burgdorfer zweimal in der Woche kostenlos testen lassen können. Das Land allerdings hat als Zielmarke 40 Prozent der Bevölkerung ausgegeben. Wollte Burgdorf diese Marke erreichen, wären pro Woche 26.600 Schnelltests fällig. Verteilt auf sechs Wochentage wären das 4270 am Tag. Davon ist Burgdorf zurzeit noch weit entfernt.

Allerdings arbeitet die Stadtverwaltung, die für die eigenen Mitarbeiter in den Rathäusern, in den Kitas sowie für ausgewählte Feuerwehrleute (Atemschutzgeräteträger) bisher 2000 Tests von der Region Hannover erhalten hat, am Aufbau weiterer Testkapazitäten, kündigt der Bürgermeister an. Diese könnten nach Ostern zum Tragen kommen, wenn möglicherweise neue Verordnungen Lockerungen brächten und negative Schnelltestergebnisse wieder Kinobesuche und Treffen mit Freunden und Bekannten erlaubten.

Nach Ostern sollen weitere Testkiosks kommen

Nach Darstellung von Pollehn sind ebenerdige und barrierefrei zugängliche Testkiosks an der Mittelstraße auf der Rückseite des leer stehenden Rathauses I sowie an der Schlossstraße denkbar, wo das Ordnungsamt der Stadt im Erdgeschoss seine Büros hat. Dort könnten Menschen sicher per Mund- oder Nasenabstrich getestet und binnen kürzester Zeit über das Ergebnis informiert werden. Infizierte könnten herausgefiltert und dem Gesundheitsamt gemeldet werden, damit sie sich umgehend in Quarantäne begeben und sich einem PCR-Test unterziehen.

Auch der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes bot der Stadt an zu helfen. Auf der Terrasse vor der Begegnungsstätte Aktiv-Treff an der Wilhelmstraße könne das DRK eine weitere Teststelle mit medizinisch geschultem Personal aufbauen. Auch das Medizintechnikunternehmen Medite, das seinen Sitz in Hülptingsen hat und mit Corona-Tests handelt, habe die Stadt ins Boot geholt, sagt Pollehn. Damit sei sichergestellt, dass die Stadt ausreichend viele Schnelltests bekommt, um die in den nächsten sechs Monaten anvisierten 670.000 Schnelltests anbieten zu können.

Von Joachim Dege