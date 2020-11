Burgdorf

Noch bestimmen Baumaterialien das Bild im Altarraum der St.-Pankratius-Kirche, schützt eine Plane die Orgel vor Schmutz und Staub, installieren Handwerker die letzten Leuchten und den neuen Schaltschrank. Doch Pastorin Friederike Grote und ihre Kollegen bereiten sich schon jetzt auf die Adventszeit in dem Gotteshaus vor. „Wir gehen davon aus, dass wir zum ersten Advent wieder einen Gottesdienst hier feiern können“, sagt sie mit Verweis auf eine entsprechende Bestätigung vom Amt für Bau- und Kunstpflege Celle, das die Bauleitung in der St.-Pankratius-Kirche übernommen hatte.

Sicher ist: Nicht alle Arbeiten werden die Firmen bis zu diesem Datum erledigt haben können. Die defekten Glasscheiben beispielsweise erhalten erst im Januar ihren Ersatz, die Empore und die Säulen im Kirchschiff dann ihren letzten Schliff. Und auch wenn die Nebenräume noch eine Baustelle blieben, können die Gottesdienstbesucher nach Aussage Grotes aber bereits die neue Lichtinstallation und die frisch gestrichenen Bänke genießen. Das sind die sichtbaren Neuerungen. Viele andere aber verschwinden hinter Verkleidungen, darunter die Kabel. Gut 1,5 Kilometer, schätzt Elektriker Bernd Fricke, hat seine Firma in den vergangenen Monaten verlegt – allein für das Licht. „Dann kommen ja noch die Datenleitungen dazu“, sagt er.

Anzeige

Bernd Fricke schließt die letzten der neuen Strahler an, in der nächsten Woche beginnt die Installation des neuen Schaltschrankes. Quelle: Antje Bismark

Lesen Sie auch: So sieht der Zeitplan für die Sanierung der St.-Pankratius-Kirche aus

St.-Pankratius-Gemeinde gibt Einlasskarten aus

Mit dem ersten Advent ziehe die Gemeinde damit wieder in die Kirche zurück, sagt die Pastorin. „In der ganzen Corona-Zeit haben wir Gottesdienste im Freien gefeiert“, fügt sie hinzu. Das sei gut angenommen worden, aber nun werde es zu kalt. „Deshalb ist es gut, dass wir unseren Kirchraum wieder nutzen können.“ Ihren Angaben zufolge werden die Plätze gekennzeichnet, die in den Gottesdiensten besetzt werden dürfen. Damit möglichst viele Burgdorfer am ersten Advent mitfeiern können, gibt es an dem Wochenende vier halbstündige Andachten für jeweils 70 Besucher: am Sonnabend, 28. November, um 17 und um 18 Uhr sowie am Sonntag, 29. November, um 10 und um 11 Uhr.

Dafür gilt ein Einlasskarten-System, das die Gemeinde auch an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen nutzt. Zunächst können ab Montag, 16. November, die Karten für den ersten Advent im Gemeindebüro montags bis mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie in der Buchhandlung Wegener abgeholt werden. Jeder Gottesdienstbesucher benötigt eine Karte, die er am Eingang der Kirche abgibt. Auf der Karte werden die persönlichen Daten erfasst, die drei Wochen geschlossen aufbewahrt und dann vernichtet werden. „Die Karten sind natürlich kostenlos“, sagt die Pastorin und fügt hinzu, es könnten auch Karten für mehrere Personen mitgenommen werden. „Aber bitte nur so viele, wie wirklich genutzt werden“, sagt sie. Andernfalls blieben Plätze unbesetzt, während andere Christen eben keinen Zugang erhalten könnten.

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark