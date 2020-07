Burgdorf

Taufen und Trauungen, silberne und goldene Hochzeiten, das Begleiten von Gemeindemitgliedern auf dem letzten Weg und Beistand für Hinterbliebene: Seit 22 Jahren kümmerte sich Diakon Hartmut Berkowsky um die Katholiken der Burgdorfer St.-Nikolaus-Pfarrgemeinde, nun hat sich er sich in kleiner Runde in den Ruhestand verabschiedet.

Am 16. Mai 1992 wurde Berkowsky im Dom von Hildesheim von Weihbischof Heinrich Machens zum Ständigen Diakon für die Heilig Herz Jesu Gemeinde in Hannover Misburg geweiht, zum 1. Juni 1998 bat der damalige Bischof Josef Homeyer dann Berkowsky, den Diakondienst in der Burgdorfer Pfarrgemeinde aufzunehmen, zu der auch Uetze und Hänigsen gehören. „Der Dienst an den Schwachen, den Kranken und Alten war ihm wichtig“, sagte Wolfgang Obst vom Kirchenvorstand. Barbara Gebbe, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, sagte, dass Berkowsky auch wegen einer Eigenheit unvergessen bleibe: So habe er den Gottesdienst immer mit „Gehet hin in Frieden“ beendet und damit stets das letzte Wort behalten.

Als verlässlichen Mitarbeiter würdigte Pfarrer Martin Karras den Diakon, mit dem er acht Jahre zusammengearbeitet hatte. „Du warst mir ein guter Ratgeber und Zuhörer und während meiner Erkrankung ein verlässlicher Begleiter und ein gutes Bindeglied zur Gemeinde“, sagte Karras, der zum 1. September St. Nikolaus verlassen wird. Deshalb lasse die Gemeinde ihn nur ungern ziehen, schließlich habe er sich über Jahre als Konstante erwiesen. Der künftige Ruheständler betonte, aus seiner Arbeit hätten sich viele Freundschaften entwickelt – bei allem habe er auf seinen Glauben und seine Ehefrau Walburga vertrauen können.

